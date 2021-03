AUN asegura que no tienen previsto presentar precandidatura presidencial

“No tenemos previsto la presentación de una precandidatura, pero vamos a participar de los mecanismos dentro de la Alianza Ciudadana”, expresó el líder juvenil Max Jerez de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quien suena como nombre para presentarse como precandidato de los jóvenes, pero todavía no hay una decisión.

En una conferencia virtual, AUN informó que los jóvenes participarán en todos los niveles del proceso electoral “no debe quedar la menor duda que los jóvenes estamos dispuestos y convencidos de que debemos ser protagonistas en todos los niveles de este proceso electoral. Estaremos en todos los espacios de decisión, porque somos conscientes que Nicaragua necesita liderazgos capaces de guiar al país”, señalan.

Según Max Jerez no respaldan a ningún precandidato en particular “nuestra organización no hay, hasta el momento, definido respaldo o precandidatura oficial alguna para el poder ejecutivo. Como organización juvenil participaremos en el análisis, debates de las propuestas, así como de la promoción democrática de los candidatos que se inscriban en dicha plataforma”.

La pregunta surgió, luego que los jóvenes se tomarán una fotografía con el ex embajador Arturo Cruz, el día que anunció el lanzamiento de su candidatura en un hotel capitalino. Lesther Alemán minimizó las críticas porque sus “acciones” no se limitan a las redes sociales.

“Las críticas nos llueven por todo, nuestras acciones no se limitan a las redes sociales, comprendemos perfectamente que son un reflejo más no la realidad de lo que se vive en este país, pero el problema es que nosotros hicimos lo que otros no quieren nombrar por miedo, no nos preocupa tener un seguidor menos”, dijo Alemán.

La periodista Elizabeth Romero de la plataforma de Obrera de la Tecla preguntó a los jóvenes ¿No creen que es momento en que insten a que la Alianza Ciudadana se siente con la Coalición Nacional haber los intereses de la nación y no ver quien es el representativo ante la nación? Sin embargo, AUN evitó responder el cuestionamiento y señalaron que han sido los primeros en promover las reformas electorales, sino el “único” en las fuerzas de oposición.

“Creemos en la necesidad de crear condiciones para las elecciones libres estamos haciendo acciones de presión interna, una labor constante de volanteo, concientización sobre el tema de la reforma electoral, somos una de las pocas organizaciones sino la única que ha estado presionando. Hemos visto cómo el tema de las precandidaturas y ha consumido agenda pública nacional más allá de las condiciones para las elecciones y esas cosas constituye un grave riesgo, son cosas que deben de ir en paralelo a la demanda de elecciones libres y la presentación o preparación de la oposición misma para presentar candidatos que hagan frente a la dictadura”, dijo Max Jerez.

Mientras Alemán expresó que “Daniel Ortega no nos va a inmovilizar, estamos conscientes que se necesitan las condiciones necesarias las demandamos, las continuamos demandando las reforma electoral”

Alianza Ciudadana única plataforma

En la conferencia, AUN llamó a la ciudadanía nicaragüense aspirantes a derrotar en las urnas al régimen de Daniel Ortega a inscribir sus precandidaturas en la Alianza Ciudadana. Según los jóvenes, la Alianza Ciudadana, es la única plataforma que ha anunciado un proceso abierto de inscripción de precandidatos de oposición.

“Hasta ahora la única plataforma que ha anunciado concretamente un proceso abierto de inscripción de precandidaturas más allá de las organizaciones que la conforman y un mecanismo participativo de selección donde las fuerzas opositoras y el pueblo van a tener la capacidad de participar y decidir”, manifestaron.