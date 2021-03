Cristiana Chamorro asegura que "no hay prisa" para inscripción precandidatos "no me angustia la casilla"

“No hay prisa” expresó la aspirante a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, en referencia a la inscripción y escogencia del candidato único de las fuerzas de oposición en el país. Chamorro dijo que hay que esperar a que se realicen las reformas electorales y se publique el calendario electoral.

“Yo no siento que haya una prisa ahorita, en este momento recuerden que el calendario electoral ni se conoce, entonces ¿por qué vas a correr? no ando pensando en eso, ¿En qué casilla? no me angustia, el tema de una casilla no me angustia, lo que sí me angustia es responderle a la gente alrededor de la confianza que tienen de mi, los nicaragüense tiene derecho a votar, hay que ir puntualizando las condiciones para ir a elecciones, no es momento de competencia donde se ha abierto un tablero de precandidatura todas son valiosas, todas tienen un derecho natural, ciudadano de participación y ofrecerse”, expresó Chamorro a los medios de comunicación.

La aspirante señaló que seguirá construyendo su candidatura independiente, pero considera que es necesario una candidatura de unidad nacional. Al mismo tiempo, espera que las organizaciones publiquen los requisitos para la inscripción de precandidatos.

“La candidatura de unidad nacional no puede ser una candidatura dividida porque no lográs la mayoría que necesitamos para poder gobernar y poder hacer los cambios que se necesitan. No conozco los requisitos no puedo opinar en eso, no me siento, ni veo porque tengo que correr y pensar donde inscribirme porque en este momento estoy en una candidatura independiente que puedo seguirla construyendo hasta que llegue el momento de decidir en qué casilla voy a ir (...) en la que pueda tener incidencia para construir un proyecto de nación, de unidad nacional, democracia, desarrollo económico y que brinde empleo a los nicaragüenses”, explicó Chamorro.

Según la aspirante, cuando se conozca el calendario y reglas electorales, entonces se verá que casilla la acepta “No me impongo tiempos (...) creo y tengo confianza que aquí todos los políticos y los no políticos queremos unidad nacional. En su momento voy a necesitar una casilla pero ahorita no tengo prisa porque la mayoría de la gente no está en ninguna plataforma política son más del 65% que estamos fuera de la estructura, estatutos, leyes, formas, todos esos detalles. Yo no tengo prisa cuando se abra el calendario electoral y las reglas electorales que vamos a tener luego de las reforma, ahí vamos a ver si en ese momento me aceptan y yo digo ve a esta casilla si o no” manifestó

“No veo división”

Respecto a los choques entre la Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, la aspirante considera que no hay “grupos divididos” sino que cada uno está en sus propios procesos internos, también celebró las precandidatura en la oposición.

“Las organizaciones han iniciado un proceso y en esa conclusión y tratando por la unidad para ver los candidatos de un lado y los candidatos de otro lado y como llegar a un punto de encuentro para que esa fuerza política legítima esté representada al final en una sola casilla. Yo no diría que hay grupos divididos en este momento veo que hay dos grupos en sus propios procesos internos tratando de seleccionar sus precandidatos, tratando de poner sus reglas de juego, lo cual es sano”, indicó.