Arturo Cruz: "no comulgo con orteguismo" responde a Fabio Gadea

El aspirante a la presidencia Arturo Cruz respondió a los señalamientos del empresario radial y miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla, quien aseguró que Cruz promovería un “Orteguismo sin Ortega” porque se negó a participar en la Comisión que busca cómo escoger entre muchos un solo candidato opositor.

En un Editorial, Cruz restó credibilidad a la Comisión ¿Cómo confiar en una Comisión de Buena Voluntad, donde uno de sus principales miembros, Don Fabio Gadea ha expresado abiertamente sus preferencias por otros candidatos?, cuestionó, a pesar que los precandidatos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora, George Henríquez y Cristiana Chamorro, firmaron el documento “Unidad Nicaragua Primero”, en el que se comprometen a apoyar al candidato único.

El aspirante aseguró que participará en el mecanismo de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana y negó ser el candidato del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) “Lancé mis aspiraciones a precandidato porque deseo medirme con los demás aspirantes para ser el candidato de la oposición. Por esta razón, voy a inscribirme en Alianza Ciudadana, para competir en el mecanismo democrático que ellos han establecido, que incluye encuestas, grupos focales, debates, entre otros procedimientos”, señala.

No comulgo con el orteguismo

Respecto a los señalamientos de Gadea Mantilla que Cruz promovería el “Orteguismo sin Ortega” porque es el candidato ideal para que Ortega Murillo siga funcionando igual con ligeros cambios "para engañar a la opinión pública internacional”. Cruz sostuvo que “no comulga con el orteguismo o sandinismo”.

“Bajo ningún punto de vista en Nicaragua, el futuro gobierno de transición democrática puede cogobernar con el FSLN. Los pactos y consensos por arriba se acabaron. De ahí que no comulgo con las tesis de Orteguismo o Sandinismo sin Ortega, porque creo que el sandinismo tiene que democratizarse y salir de sus prácticas totalitarias”, indicó.

Las descalificaciones y confrontaciones personales reflejan mala voluntad y no abonan en los esfuerzos de unión de los nicaragüenses. https://t.co/t8o6XZpF26 — Arturo Cruz (@arturo_cruzs) March 16, 2021

¿Por qué no se persigue a Arturito Cruz Sequeira ni a nadie de los CxL?”, ante la pregunta del empresario radial, el aspirante ripostó “no es una competencia por quién ha sido el más perseguido”.

“¿Cómo sabe usted que no he sido sometido a ningún tipo de represión por parte del régimen? Sin embargo, considero que no es justo decir que CxL no ha sido víctima de la represión, cuando este partido ha sufrido asesinatos y tienen entre sus filas a cientos de heridos, presos, acusados y exiliados. Estoy convencido que habrá unión de las fuerzas opositoras, lo afirmé en la presentación de mi libro “Nicaragua: la impronta de la Colonia(...) El único “trompo enrollado” al que debemos referirnos es al que tanto le teme este régimen autoritario, que es el pueblo nicaragüense votando masivamente el 7 de noviembre”, expresó Cruz.

Vínculos familiares

En su editorial, Fabio Gadea Mantilla, señala que Cruz mantiene vínculos con familiares de los Ortega por haber sido embajador, a esto el aspirante dijo “usted es consuegro de Arnoldo Alemán”.

“Haber sido embajador de Nicaragua en Washington de enero 2007 a enero 2009, hace más de 12 años, no me descalifica (...) Las descalificaciones y confrontaciones personales reflejan mala voluntad y no abonan en los esfuerzos de unión de los nicaragüenses. Hace más de quince años terminé una relación sentimental con una de las hijas de Humberto Ortega, una dama incuestionable, a quien amé y por la que todavía tengo un gran aprecio y respeto. No tengo vínculos familiares con los Ortega Murillo y no se me ocurre señalarlo a usted por ser consuegro de Arnoldo Alemán. Sin duda, no me esperaba de usted ese tipo de ataques “ad-hominen””, dijo Cruz.