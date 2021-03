Miguel Mora propone diálogo de inmediato entre PRD, CxL, UNAB y Movimiento campesino por la unidad

El candidato a la presidencia del Partido Restauración Democrática, Miguel Mora, integrante de la Coalición Nacional a través de un video pidió un diálogo de buena fe y de inmediato entre miembros de CxL, PRD, UNAB y Movimiento campesino. Mora también reiteró que no se inscribirá en el proceso de selección del candidato de la agrupación política Alianza Ciudadana, la que abrió su convocatoria este martes 16 de marzo.

“El pueblo, y en particular las víctimas de la dictadura, demandan un diálogo de buena fe, las condiciones que impone Ciudadanos por la libertad para la inscripción de candidatos son inviables, lo único viable en este momento es que el Partido de Restauración Democrática y Ciudadano por la Libertad, acompañados por la UNAB y el Movimiento Campesino, inicien a lo inmediato un diálogo sobre este y otros temas cuyo resultado nos tiene que llevar a la unidad electoral. Entre estos temas deberá estar la selección consensuada de los candidatos, es por esta razón que no debo contribuir a la división por lo tanto, no puedo inscribirme en la convocatoria que hace CxL para los precandidatos a la Presidencia de la República” expresó Mora.

Miguel Mora aclaró que esta propuesta es a título personal, y no como PRD, ni como Coalición Nacional, con el objetivo de dar respuesta a la demanda que exige la población y así evitar "excusas de un lado, ni excusas del otro lado" dijo a 100% Noticias.

"Es una propuesta del candidato Miguel Mora en vista que la Alianza ciudadana no aceptó la delegación de 7-7, no aceptó comisiones de diálogo de 5-5 y de 4-4, lo que sí ha aceptado la Alianza Ciudadana es hablar con el PRD, Movimiento campesino y UNAB por lo tanto Miguel Mora como candidato propone que se sienten estas comisiones 3-3, un delegado del PRD, uno del Movimiento campesino y uno de UNAB con la comisión de tres que tiene la Alianza Ciudadana" reafirmó Mora.

Según Mora no es necesario enviar cartas a las instituciones Coalición Nacional ni Alianza Ciudadana, es de actuar ya sentándose los tres delegados por ambos bloques, "mi posición está clara, aquí nada de cartas aquí es proponer, algo que es viable, tanto lo acepta Alianza ciudadana y lo tiene que aceptar la Coalición Nacional".

Las negociaciones entre ambos bloques están en un punto muerto. La Alianza Ciudadana no aceptó la mediación de la Comisión de Buena Voluntad. Hace dos días uno de los integrantes de la Comisión Fabio Gadea, director de radio corporación, lanzó duras críticas en un editorial donde señaló que el precandidato Arturo Cruz, sería un orteguismo sin Ortega y señaló que miembros de CxL se alistan a acomodarse en cargos y ser factor de división. Ciudadanos por la libertad respondió molesto y rechazó la "carta de amor" de Gadea y su presidenta Kitty Monterrey expresó que estaba siendo manipulado.