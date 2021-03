Cristiana Chamorro reconoce a CxL como "casilla clave" y ofrece a régimen salida "digna"

La aspirante a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, reconoció al Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) como casilla “clave” y ofreció al régimen de Daniel Ortega una salida “digna”, al mismo tiempo, llamó a las fuerzas opositoras a realizar “concesiones”.

En una conferencia de prensa, la aspirante expresó que la Coalición Nacional debe considerar la casilla de CxL “La Alianza Ciudadana abre la inscripción a todos los nicaragüenses que se sientan competentes para servir desde una posición desde la presidencia de la República, como yo lo entiendo, el partido Ciudadanos por la Libertad se convierte en una casilla clave, no sólo para candidaturas independientes, sino incluso para los miembros de la Coalición Nacional, lo cual me parece que es meritorio, las muestras de grandeza se deben de dejar de ambas partes, es necesario que comencemos a creer que sí se puede que no sólo digamos que queremos unidad sino que trabajemos por ella”, dijo.

¿Por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana? y ¿Por qué no exploran esa posibilidad uno a uno? para luego decir y sentarse en bloque y tomar sus propias decisiones, preguntó la aspirante a la Coalición Nacional.

Salida digna para Ortega

En su comparecencia, Cristiana Chamorro también ofreció una “salida digna” al régimen de Daniel Ortega, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad a raíz de las protestas cívicas en abril 2018.

“Poner en primer lugar a Nicaragua antes que nosotros mismos y desde ahí quiero ofrecerles que le digo sí a Nicaragua porque responde a las necesidades, a mi circunstancia (...) no le tengo miedo a los retos, al contrario, no claudicó ante las adversidades que han tenido muchos (...) podemos reconstruir Nicaragua le podemos dar al adversario una salida digna, como lo volveríamos hacer en un momento como este y espero que este llamado la Alianza Ciudadana incluso a la Coalición Nacional sirva para que todos nos podamos unir en una casilla y que todos podamos asumir juntos el reto de nuestra responsabilidad de ganar para Nicaragua en unidad nacional”, manifestó Chamorro.

Concesiones

Al mismo tiempo, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro aseguró que está dispuesta hacer concesiones y llamó a las fuerzas de oposición a realizar lo mismo.

“Todos tenemos que hacer concesiones, yo estoy lista para hacer concesiones por el país porque me parece que hay que hacerlas pero con dignidad y sabiendo que cualquier concesión que vos hagas tiene que ser para el bien de Nicaragua, para servir a Nicaragua que tiene que ser para la unidad de todos los nicaragüenses y para hacer el cambio que necesitamos”, dijo Chamorro.