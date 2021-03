"Sos un atrevido" acusa Arturo Cruz al periodista David Quintana al salir de reunión con Alianza Ciudadana

El aspirante a la presidencia de Nicaragua Arturo Cruz, asesor de Ciudadanos por la Libertad (CxL) se reunió este miércoles con el pleno de la Alianza Ciudadana y reiteró que la casilla de CxL es la más funcional desde la realidad política de país, sin embargo, reconoció que la Coalición Nacional está conformada por personas notables y que estas deberían ser parte que todo esfuerzo de unión.

"Si no vamos en unión el peligro principal sería la abstención" manifestó Cruz.

“Yo estoy dispuesto a conversar con quien sea ¿Cuál es el problema de conversar con ciudadanos? pero estemos claros que mi opción es Ciudadanos por la Libertad. Creo que Ciudadanos por la Libertad es el canal más relevante que nos puede llevar a esa unión de la que tanto deseamos” expresó Cruz al salir del encuentro del cual salió dijo "me siento bien a gusto con CxL" y con los requisitos para la inscripción de candidaturas y participar en la selección que hagan.

Lea Más: Arturo Cruz se niega a firmar documento Nicaragua Primero para escoger candidato único

Destacó que "no puede haber en buena conciencia participación electoral con presos políticos, es inaceptable".

Sobre las reformas electorales que anunció el diputado sandinista Wilfredo Navarro, el precandidato Cruz advirtió que "si este proyecto que nos van anunciar, en cuanto a reformas creíbles, no es aceptado por sociedad como legítimo, no va avanzar. La crisis de este gobierno es profunda...si no hay proceso electoral creíble, será un proceso fallido" dijo Cruz.

"Si vamos fraccionados entre los relevantes, no hay manera, (...) si elecciones son competitivas, que se pierda" añadió.

De igual manera Cruz indicó que su decisión de no firmar el documento titulado Nicaragua Primero impulsado por la organización Hagamos Democracia y respaldo por la Comisión de Buena Voluntad, se da porque no ve la necesidad pues concuerdan en espíritu.

LEER MÁS: Arturo Cruz lanza su precandidatura presidencial, CxL podría ser su "vehículo"

“Coincidimos en el espíritu, así de franco, entonces no veo cual es la gran diferencia todos estamos, yo tomé una decisión y pudieron verlos en su momento cuando hubo intercambio de cartas con uno de los miembros más destacados de esa comisión” dijo Arturo Cruz tras el cuestionamiento de porque no firmó el documento que ha sido firmado por los demás precandidatos a la presidencia.

Con referencia a su puesto como embajador de Nicaragua en Washington en el periodo de 2007 a 2009 en el gobierno del dictador Daniel Ortega, Cruz manifestó que el aceptó dicho puesto por el bien del país pues se necesitaba a alguien que calmara las inquietudes que tiene el pueblo de Nicaragua cuando Ortega regresó al poder.

“El terror que había en Nicaragua, cuando él gana esas elecciones con legitimidad de origen en ese momento, básicamente de que volvíamos a la década de los ochenta, a la década de la escasez, a la del servicio militar, a la década de la hiperinflación entonces era hasta cierto punto indispensables tener un representante en Washington, que calmase todas esas inquietudes, y debo decir que yo me separé del cargo, a mí no me separaron y lo hice pensando en el interés nacional” explicó Cruz.

Cruz bota la gorra con periodista

El aspirante presidencial ante el cuestionamiento del medio digital Boletín Ecológico, en referencia a la pregunta de que si “hipotéticamente tiene contacto con el FSLN ha cabildeado por la libertad de los presos políticos” a lo que Cruz llamó atrevido al periodista David Quintada por dicha hipótesis.

Lea También: YATAMA desafía al régimen de Daniel Ortega y sale a las calles a marchar

“Primero que todo tu hipótesis es atrevida, yo no soy el atrevido, sos vos el atrevido que me estás imputando una hipótesis que no corresponde con lo que yo no soy … no te puedo contestar esa pregunta, es decir es lo que queremos que ocurra y para lo que hay que presionar pero estamos en circunstancias de un régimen cerrado que parece que actúa sobre la bases de su voluntad soberana” mencionó Cruz.