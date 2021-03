Aspirantes a la presidencia sostienen primer encuentro, mandan mensaje de unidad

Los aspirantes a la presidencia Felix Maradiaga, Miguel Mora, George Henriquez y Juan Sebastian Chamorro sostuvieron el primer encuentro entre precandidatos para enviar a los nicaragüenses un mensaje de unidad. Sin embargo, los contendientes Medardo Mairena, Luis Fley, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, se excusaron de participar.

Miguel Mora, candidato por el Partido Restauración Democrática (PRD) expresó que a todos los une la pasión por encontrar la libertad democrática para que Nicaragua sea una República “Me siento entre amigos patriotas, estamos en el mismo bando por Nicaragua, tenemos propuestas comunes queremos ofrecer al pueblo una opción democrática (...) el hecho de tener algunas posiciones política no tan antagónicas no significa que no somos amigos o que no estamos dispuestos a platicar”, dijo.

Mora indicó que es urgente seguir empujando la liberación de los presos políticos y restauración de las libertades públicas “tres temas que nos unen libertad de los presos políticos, restauración de libertades públicas, regreso de nuestros compatriotas que está en el exilio y la exigencia al dictador que el tiempo se le está acabando para hacer las reformas electorales, se le está acabando el tiempo pero tenemos que decirlo unidos como amigos frente a una dictadura que tarde o temprano tiene que ceder por la democracia”, manifestó.

LEER MÁS: RENACER prioriza sanciones para miembros del Ejército de Nicaragua y familia Ortega Murillo

El aspirante por el Partido Yatama, George Henriquez, manifestó que todos quieren cambiar el país “todos buscamos una democracia, el retorno a la institucionalidad, queremos libertad, queremos que haya justicia eso no está en debate, ni en discusión todos estamos de acuerdo (...) La vicepresidencia no me quita el sueño, yo creo que cuando se va a cambiar el país puedo apoyar desde cualquier otro espacio no necesariamente desde un cargo de elección popular”, expresó.

El precandidato, Juan Sebastian Chamorro, señaló que las reformas electorales son cruciales para el futuro de la nación “tienen que darse está en juego el futuro de Nicaragua para poder resolver la situación en la que estamos y los elementos de la reforma electoral están recogidas en la resolución de la asamblea de la OEA es muy clara”

Respecto a la iniciativa la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), la cual prioriza entre sus objetivos sanciones económicas de restricción de préstamos del BID, FMI, BM y sanciones individuales para más miembros de la familia del dictador. Chamorro considera que es la segunda Nica Act “refleja una desconfianza del congreso de Estados Unidos al manejo de los fondos, una desconfianza que nosotros compartimos la calificaría como una segunda Nica Act ampliada, con más alcance, una lupa mucho más fuerte”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: Expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís llama a oposición de Nicaragua a la unidad

El aspirante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, dijo que su compromiso que no existan ciudadanos de primera y segunda clase “Mi compromiso es trabajar por la ciudadanía nicaragüense con la misma fuerza con la dedicación con la que padres y madres se despiertan todos los días a trabajar por sus hijos, el enfoque de la inclusión. Unos pocos se han logrado enriquecido inmensamente (...) un país donde no haya nicaragüenses de primera y segunda clase”.

A gritos la unidad

Miguel Mora reiteró que la población pide a gritos la unidad por eso llamó a la Alianza Ciudadana a iniciar pláticas de “buena fe” “estamos obligados a impulsar ese espíritu de diálogo, sostengo que la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana deben de iniciar pláticas de buena fe, lo más pronto posible, creo que el partido CxL y PRD deben de iniciar acercamientos son instituciones partidarias llamadas vehículos (..) Que nos sentemos lo más pronto posible que lo haga la Coalición y que lo hagan los partidos políticos que han sido más reconocidos como opositores de Nicaragua”, dijo.

LEER MÁS: Senadores de EE.UU introducen Ley RENACER "no tolerará otra dictadura" en Nicaragua

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.