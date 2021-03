Gobierno "mentiroso" y "demagogo" así califica Alianza Cívica a Daniel Ortega por incumplir acuerdos firmados hace 2 años

11:56 a.m.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia calificó a través de un comunicado de Gobierno "mentiroso" y "demagogo" al régimen de Daniel Ortega tras cumplirse dos años de la firma de los acuerdos que hasta el momento no han sido cumplido.

“Un gobierno que no cumple con acuerdos firmados en favor del país, es un gobierno mentiroso y demagogo, que pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernando. Las incesantes violaciones a derechos humanos y constitucionales en contra del pueblo nicaragüense son prueba fehaciente que a este régimen no le interesa la paz ni la armonía de la nación, sino seguir imponiéndose por la fuerza” señala parte de la misiva de la AC.

Acuerdos firmados por el régimen de Nicaragua

Entre los acuerdos firmados por el régimen de Daniel Ortega se encuentran los siguientes:

Seguridad y defensa nacional

Instamos a las autoridades se tomen las medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad.

Instamos al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional que cumplan con el registro y marcaje del armamento utilizado por cada institución de acuerdo a la ley de la materia.

Derechos de los nicaragüenses en el exterior

Todos los nicaragüenses en el exterior, en particular aquellos que se fueron en el contexto de los hechos a partir del 18 de abril del 2018, podrán regresar a su país con plenas garantía y seguridad personal y familiar, de conformidad con las leyes y gozar de los beneficios estas les otorgan.

Derechos políticos

Garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización publica, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizara el ejercicio de este derecho.

Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacifica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población. Así como la Libertad de expresión y de información veraz.

Asimismo destacan que ante dicho incumplimiento, la comunidad internacional ha tomado iniciativas en favor de la apertura democrática y elecciones libres, “exigimos al gobierno retomar la Resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA de octubre de 2020, sobre las necesarias reformas para un proceso electoral justo y equitativo, dando continuidad al Memorándum de entendimiento suscrito entre el régimen y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en enero de 2017”.

De igual manera la Alianza Cívica exige al régimen que convoque de inmediato a los partidos políticos y los sectores de la oposición para definir las reformas que se necesitan para recuperar la confianza en el sistema electoral nicaragüense, “ante un gobierno que incumple sus compromisos de democratizar Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a que continúe con las gestiones y medidas diplomáticas que muevan al régimen de Ortega a dar una oportunidad a Nicaragua, y encontrar una salida pacífica y cívica a la grave crisis actual, facilitando elecciones libres que permitan recuperar el derecho de los nicaragüenses a elegir sin violencia ni coacción las autoridades de su preferencia” finaliza la misiva.