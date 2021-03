Miguel Mora lamenta que CxL no asiste a primera reunión con PRD

El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) no asistió al punto de encuentro para iniciar las primeras pláticas por la unidad con el Partido Restauración Democrática (PRD), informó el aspirante a la presidencia del PRD, Miguel Mora. CxL respondió este martes a una carta del PRD aceptando reunirse y que coordinaran el encuentro, se desconoce si ambas agrupaciones sostuvieron pláticas telefónicas para acordar la fecha.

“Lamentablemente ante la negativa de CxL al no aceptar la invitación del PRD donde por primera vez se citó con lugar, hora y fecha para iniciar hoy un diálogo fraterno y franco, este día no se podrá iniciar la primera plática por la UNIDAD entre los dos principales partidos de la oposición”, escribió Mora en redes sociales.

Según el precandidato, CxL no tiene intenciones de reunirse con el PRD “condiciona su NO a esta invitación pero no se compromete a otra reunión al no proponer otro día, lugar y hora concreta y deja todo en un limbo para después de Semana Santa” indicó.

El aspirante señaló que el CxL desaprovecha la oportunidad para unir esfuerzos “unidos en la acción exijamos la libertad de los presos y presas políticos, unidos exijamos la restauración de nuestras libertades y la ejecución de las reformas electorales”

Pláticas en veremos

A inicios de la semana, el PRD emplazó a CxL a reunirse hoy miércoles para buscar la unidad de toda la oposición, como única estrategia para vencer, en los comicios del 7 de noviembre próximo, a un presidente señalado de "dictador" y quien busca su tercera reelección consecutiva bajo denuncias de fraude.

CxL, criticado por negarse a conformar la unidad, aceptó bajo la condición de no contar con la mediación de la Comisión de Buena Voluntad, compuesta por los ilustres Carlos Tünnermann Bernheim, exdiplomático y exministro de Educación, el empresario radial y excandidato a la presidencia Fabio Gadea, y el exlanzador de la Major League Baseball (MLB), Dennis Martínez.

Según CxL, la Comisión de Buena Voluntad "no cumple con el requisito básico de imparcialidad", ya que ha denunciado que dicho partido es la única fuerza política que se ha negado sistemáticamente a unirse contra Ortega.

Asimismo, rechazó la fecha de inicio establecida por el PRD, bajo el argumento de que la misma debe ser establecida "de mutuo acuerdo".

La respuesta a la propuesta de unidad del PRD fue escrita por la presidenta de CxL, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, quien en enero pasado descalificó al grupo opositor agrupado en la Coalición Nacional, y al que pertenece el PRD, del que aseguró "no existen".

La Coalición Nacional está compuesta por las organizaciones sociales Movimiento Campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco, y Grupo de Reflexión de Excarcelados (Grex), junto con el partido indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita), y el PRD.

Las elecciones de noviembre serán claves para el futuro de Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto de Ortega sobre la política nicaragüense.