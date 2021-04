Esta semana los aspirantes a la presidencia podrían reunirse para discutir diversos temas, informó el precandidato por el Partido de Restauración Democrática, (PRD), Miguel Mora, quien aseguró que siguen empujando la unidad entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana.

En una entrevista especial a La Prensa, Mora aseguró “acordamos después de Semana Santa convocar a una reunión con los ocho precandidatos para discutir diversos temas”, dijo.

El pasado 21 de diciembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la confiscación de facto de 100%Noticias y encarceló por seis meses a los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucia Pineda Ubau, este hecho, empujó a Mora a incursionar en la política.

“Valorando en uno de esos días de prisión y viendo la situación de Nicaragua, yo quedé más que claro de que la política tradicional nicaragüense ha llegado a estos niveles porque nosotros lo hemos permitido. Aquí en Nicaragua no hay un espíritu de ciudadanía, o sea, el ciudadano que se empodere es caudillismo, es corrupción, es negociación, y yo me estoy viendo preso en ese momento y con una condena de más de 30 años, y yo me propuse en uno de esos momentos incidir en la política, no solo desde el periodismo” dijo Mora a La Prensa.

Para Mora, sus principios y valores fueron puestos a prueba el día que Orlando Castillo (q.e.p.d.), director de Telcor, le advirtió que cambiará su línea editorial o se abstuviera de las consecuencias, pese a la alerta, el aspirante a la presidencia, señaló que sus principios pesaba más porque era una masacre lo que se estaba documentando.

“Porque yo pude haber respondido: don Orlando, dígale al presidente OK, voy a sacar a Jaime Arellano, Luis Galeano, voy a cerrar IV Poder, no voy a cubrir absolutamente nada y voy a poner videos musicales. Yo te aseguro que tuviera mi canal, tuviera un montón de dinero, nunca hubiera estado preso y fuera para ellos el ciudadano modelo más grande de Nicaragua, pero mis principios en la verdad, en la justicia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, mi vocación de librepensador y mis principios cristianos, no me permiten traicionar lo que Dios a mí me demanda, que es decir la verdad, estar al lado de los más pobres, al lado de las víctimas y asumir todas las consecuencias, ya sea muerte, herida, confiscación, cárcel, injurias, calumnias, es cuando uno prueba sus principios de lo que está hecho y creo que nosotros hemos asumido todas estas amenazas que se concretaron con la satisfacción del deber cumplido.”, manifestó a La prensa.

Justicia

El precandidato presidencial confía en que puede regresarle a los nicaragüenses la verdad, la justicia y la restauración de su sistema democrático, de ser elegido candidato único por la oposición.

“Todo lo demás en economía, en el aspecto social, institucional, político vendrá por añadidura, pero aquí estamos jugándonos la vida o la muerte, la libertad o la cárcel, el futuro económico o una debacle cubanizada, dictadura o democracia. Yo creo que Nicaragua necesita, en primer lugar, a un hombre temeroso de Dios, que vele por que esto se haga de manera íntegra, que sea un maestro y un dador de ejemplo de integridad y de honestidad, y reunir a todos los que tienen un plan espectacular económico y ahí es donde vos ves la capacidad y la potencia de todos”, dice.

Apuesta a funcionarios íntegros

El aspirante a la presidencia por el PRD indicó que Nicaragua necesita funcionarios íntegros y honestos, pero se debe iniciar con la justicia y cero impunidad.

“Yo no voy a renunciar a esos principios, y que es principio de verdad, integridad, honestidad es lo que yo quiero regresarle al pueblo de Nicaragua (...)Yo estoy claro que el pueblo de Nicaragua está exigiendo salir de esta dictadura, de este gran hoyo negro que tenemos, que trae consigo toda la debacle económica, la desesperanza, el desempleo, el alto costo de la vida. Entonces es el cambio del sistema, del paradigma y de los valores, la crisis de los valores en Nicaragua puede ser restituida y yo creo que estoy capacitado para hacerlo, creo que me han pasado por el horno, me han pasado por el fuego y no he doblado esos principios”, expresó.