Medardo Mairena lanza precandidatura presidencial bajo fuerte asedio policial

Bajo un fuerte control policial, el excarcelado político Medardo Mairena lanzó su precandidatura presidencial por el Movimiento Campesino. Hace dos semanas, Mairena renunció a la coordinación de la organización para enfocarse en su campaña política.

“Medardo amigo, el pueblo está contigo”, “Ortega criminal, se acerca tu final” fueron algunas de las consignas que gritaron algunos simpatizantes. Durante la actividad, el excarcelado político, Lener Fonseca pidió un minuto de silencio para las víctimas de la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril 2018.

La secretaria del Movimiento Campesino, Kenia Gutierrez, se solidarizó con las víctimas de abril y exiliados por la represión gubernamental “El pueblo de Nicaragua es digno de un merecido homenaje por estos tres últimos años de resistencia activa, un pueblo que pide que se vaya el régimen criminal (...) Hace dos años estuvimos frente a un juez que nos condenó siendo inocentes, nos solidarizamos con las madres que perdieron a sus hijos luchando por una Nicaragua de oportunidades y queremos decirles que habrá justicia, que la candidatura de Medardo Mairena será fundamentada en un plan de nación basada en la justicia, la verdad y el respeto de los derechos de todos los nicaragüenses que han sido víctimas del régimen criminal”, expresó.

El líder campesino Medardo Mairena prometió que en su gobierno no existirá la impunidad sino que prevalecerá la justicia para las víctimas, al mismo tiempo, aseguró que darán seguimiento a excarcelados políticos.

“Desde este proyecto estoy confiado en Dios, estoy confiado en la sabiduría, en el poder que radica en el pueblo y como pueblo estamos dispuesto a dar todo, por el todo, lograr un estado de derecho donde se respeten los diferentes poderes del Estado, donde se respeten los derechos a la vida, constitucionales, por eso un llamado al pueblo de Nicaragua a la unidad en un solo puño. No tengo títulos profesionales pero conozco las necesidades básicas en el campo y la ciudad (...) y queremos decirle a Ortega, que se vaya porque solo ha traído desgracia al pueblo, sangre derramada, encarcelamiento”, dijo Mairena.

El líder campesino dijo que en su gobierno no se repetirá lo que ocurrió en 1990, cuando algunos líderes contra fueron "cazados" uno por uno "las víctima de ese entonces fueron asesinandos porque no se le dio un acompañamiento, aquí les decimos que va haber justicia y no repetición (...) ningún trabajador del Estado se sienta comprometido a realizar proselitismo político, la Constitución Política manda a no hacer proselitismo en los poderes del Estado por respeto a las diferentes ideologías"

En la actividad estuvieron presente miembros de la Coalición Nacional. Tamara Davila de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó que apoyarán al candidato unico que resulte del proceso de selección “Yo estoy muy contenta que haya está el clima democrático, vamos a apoyar a quien resulte ganador de esa consulta nacional y por supuesto aquí vamos a estar siempre porque la democracia es lo que queremos construir y salir de Daniel Ortega a través de la vía cívica”

Según Davila, Mairena ha demostrado un compromiso firme “el movimiento campesino a quien representa es uno de los movimientos opositores más fuertes y beligerantes desde el 2014, por tanto, su representación como candidato nos fortalece a todos porque es un apoyo frontal a la oposición, a la unidad de la oposición y a salir de la dictadura por la vía cívica”

En el lanzamiento estuvieron presente miembros del Movimiento Liberal, Gaby Garcia, expresó que apoyarán al candidato único que resulte del proceso de consulta nacional “como liberales tenemos que escuchar la propuesta de todos los candidatos, hemos planteado que un futuro proceso electoral vamos a apoyar al candidato que tenga mayores posibilidades de derrotar a la dictadura, Medardo Mairena tiene muchas cualidades, vamos a apoyar al que salga de la unidad, no es el momento, ni tiempo para diputaciones, ni nada por el estilo, en el norte somos miles los liberales que está trabajando y organizándose para apoyar al candidato único que salga de la oposición”, dijo.