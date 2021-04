Coalición Nacional no descarta acercarse al PLC y ALN para proponer candidatos a magistrados electorales

La Coalición Nacional no descarta un acercamiento con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional como Partido Conservador (PC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para influir en la propuesta de selección de magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua. Según Tamara Dávila se requieren magistrados probos con “garra” es decir “insobornables” para Daniel Ortega.

Esto luego que el presidente del parlamento nacional Gustavo Porras anunció la convocatoria de elección de magistrados y reformas electorales para las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre de este año.

Algunos de los aspectos valorados por la Coalición Nacional están que “los cambios en las magistraturas del CSE, deben acompañarse de reformas profundas a la Ley Electoral, del retorno seguro de exiliados, la libertad inmediata de presas y presos políticos, de movilización y organización, así como la convocatoria indica que el régimen, en efecto, está siendo presionado por la demanda nacional e internacional para restablecer nuestras libertades y para que en noviembre se efectúen elecciones libres, transparentes e inclusivas” señala parte de la misiva.

De igual manera, la Coalición manifiestan que ven con natural desconfianza la convocatoria, de la Asamblea Nacional, misma que es controlada por el orteguismo, “está por verse si los cambios en el CSE desembocan en nombramientos de ciudadanos confiables y probos y si las reformas electorales satisfacen lo que la absoluta mayoría de nicaragüenses hemos expresado y apoyado, y que están recogidas en el documento presentado por el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), en consonancia con lo planteado en la Asamblea General de la OEA de octubre pasado y por la Unión Europea, en particular por el Parlamento Europeo”.

“Los cambios de la magistratura del Consejo Supremo Electoral deben acompañarse de reformas profundas a la Ley Electoral, retorno seguro de exiliados, la libertad inmediata de presos políticos. La convocatoria indica que el régimen en efecto está siendo presionado por la demanda nacional e internacional para establecer nuestras libertades y para que noviembre elecciones libres transparente e inclusiva” manifestaron los miembros de la Coalición Nacional.

Por tal razón, los opositores demandan al régimen Ortega Murillo, que “un nuevo CSE debe ser confiable para toda la población nicaragüense, independientemente de su filiación o inclinación política, así como La liberación inmediata de las presas y presos políticos y la libertad de movilización y organización, que ningún partido, ni el gobierno, debe tener control de la mayoría del CSE. No sería confiable un CSE controlado por Ortega o partidos colaboracionistas con la dictadura” señalan.

En la misiva la Coalición Nacional finaliza que se trata de hacer un proceso electoral “limpio y confiable” para todos y todas los nicaragüenses. “Cualquier reforma que no satisfaga estas demandas y que sea solo cosmética, será una nueva maniobra del régimen orteguista, que desde ya rechazamos. Hacemos el llamado a todas las fuerzas políticas a que trabajemos en unidad para ello”, puntualizan.

Por su parte el aspirante presidencial de la Unidad Nacional Félix Maradiaga manifestó que “por Nicaragua hay que tomar las medidas que se tenga que tomar para que este país se mueva a la esperanza eso es lo que yo creo” y aclaró que “ningún operador del régimen tiene absolutamente ninguna credibilidad, los pasos que estamos viendo los esperábamos, sabíamos que la presión internacional alrededor de la urgencia de reformas electorales y nombramientos de magistrados se tenia que dar sobre todo la presión constante del pueblo de Nicaragua que ha apostado por una salida pacifica esta haciendo efecto en el régimen, no por voluntad individual del ningún operador del régimen sino porque el pueblo de Nicaragua que ha demostrado que quiere una ruta de transición democrática no violenta, y esa ruta es a través de procesos electorales pero no cualquier proceso no circos electorales sino reales” expresó Maradiaga.