La iniciativa de reforma y adición a la Ley No. 331 Ley Electoral, que presentaron diputados sandinistas ante el Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, no es la que esperaban sectores de la oposición en Nicaragua, consultados por 100% Noticias. El documento de 85 páginas lo estaban desmenuzando y leyendo detenidamente, miembros del Grupo Promotor de Reformas electorales y será hasta el viernes que tendrían sus valoraciones, nos informó José Antonio Peraza, miembro de dicho grupo. Pero en general "en vez de avanzar, mas bien se retrocede" aseguró el Dr. José Pallais, miembros de la Coalición Nacional.

"Vemos todo un énfasis en excluir, en inhibir, en limitar la capacidad de competir de parte de la oposición al trasladar a categoría de ley electoral las exclusiones, limitaciones, inhibiciones que habían aprobado en leyes ordinarias hasta ahora estableciéndolas como fórmula de sacar del juego a la oposición y a los candidatos de la oposición para que las ventajas del régimen puedan ser más grandes" analizó Pallais.

Para este jurista, la reforma electoral no llena las expectativas, e ignora la resolución de la Asamblea General de la OEA, ya que no contempla las 7 propuestas de la resolución "hasta hoy no encontramos que estas 7 propuestas hayan sido consideradas en esta iniciativa".

El jurista resalta que con esta reforma el Consejo Supremo Electoral, prácticamente bajo la autoridad de la sancionada Policía sandinista. En el artículo 89, inciso 1, obliga a los partidos políticos a solicitar ante la policía la autorización para manifestaciones públicas propias de la campaña electoral. Con esto según Pallais, se fortalece el estado policial "al someter los permisos para las marchas, las concentraciones de la campaña electoral a la policía".

Pallais sostiene que prácticamente la policía queda por "encima de la autoridad electoral". En la ley actual los permisos los otorga el Consejo electoral y al pasar esa función a la Policía, es un retroceso por ser la institución más cuestionada en Nicaragua por estar politizada y al servicio de Ortega y Murillo.

Borran observación en JRV

El Dr. Pallais advirtió que la reforma electoral promovida por diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, "suprime" la "poca" referencia sobre la observación en las Juntas receptoras de votos.

"El inciso 11 relativo a la junta receptora de votos que contemplaba la presencia en todo el proceso de la junta de los observadores, ese inciso lo suprimieron lo cual nos estaría indicando que no hay voluntad de mantener esta práctica importantísima que es una garantía para los nicaragüenses la credibilidad de todo el proceso que es la presencia de todos los observadores" al ser borrado de un plumazo argumentó.

Ley electoral prohíbe donaciones

En el articulo 63, inciso 11 la ley de reforma electoral prohíbe a los partidos políticos a "no recibir ningún tipo de financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del extranjero". Esta prohibición fue tachada como una "discriminación" a los nicaragüenses que viven en el exterior porque "les niegan la posibilidad de influir en escoger a los gobernantes del país" comentó Pallais. En los últimos tres años, la diáspora ha sido un pilar fundamental con el envío de sus remesas.

En el inciso 14 del artículo 63, la ley prohíbe a los partidos políticos que promuevan la "injerencia" y "sanciones".

En la ley se suprime el requisito de obtener el 4% de votos para tener derecho al reembolso económico electoral, esto según el asesor de la Coalición Nacional, José Pallais, es como "un llamado a la división" para que "vengan a la fiesta, aquí va haber riales para todo el mundo, no importa que saquen un voto, dos votos, los 4 votos que salgan, les van a producir ventajas económicas y es una sábana más larga, más divididos para tratar de confundir al electorado de la oposición" advirtió.