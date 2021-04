“Esta es una barbarie, una burla” manifestó la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, en referencia a la iniciativa de reforma y adición a la Ley No. 331 Ley Electoral, que introdujeron los diputados sandinistas en la primera secretaria de la Asamblea Nacional. Monterrey sostuvo que la iniciativa busca claramente un “fraude” electoral.

La presidenta de CxL expresó que esperaban mínimo “reformas cosméticas” pero la propuesta de reforma no da “legitimidad” al proceso electoral “aquí no hay nada cosmético, aquí lo único que hay es más opresión a los derechos individuales (...) sinceramente esto es un momento de reflexión (...) debemos protestar enérgicamente para que esto no se apruebe para que se respeten por lo menos la resolución de la OEA y que podamos ir a un proceso que evite otra guerra civil en este país, la única manera de evitarlo es con un proceso legítimo y esto no le da legítima a este proceso”, dijo.

Entre los puntos de la iniciativa de reforma que causan inconformidad, Monterrey señaló que se elimina cualquier posibilidad de recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia “se podía antes apelar ante la CSJ, estamos claros de que nada sirve; ahora el Consejo Supremo Electoral tiene control absoluto en todo y el control lo están haciendo incluso con el registro civil de las personas que ahora pasa al CSE y se lo quitan a las alcaldías, en lugar, de estar enfocados en crear un Instituto de Cedulación, creando más burocracia, más control estatal a través del CSE”

En una conferencia de prensa, la presidenta de CxL criticó el punto número trece de la propuesta que establece “En el marco de la aplicación de nuevas tecnologías, iniciación del proceso de modernización esta iniciativa faculta al Consejo Supremo Electoral para implementar dichas herramienta en: Programas de Capacitación Electoral en línea”.

“Toda la verificación ciudadana va a ser en línea, vean qué maravilla donde aquí apenas el 20% de la población tiene acceso real a plataformas digitales, entonces ¿cómo se va a verificar la ciudadanía? acaso de repente van a tener wi-fi, va a ser gratis para todo el mundo y le van a regalar celulares inteligentes, esta es una burla, esta es una ofensa al pueblo de Nicaragua” manifestó.

Respecto al padrón electoral, Monterrey dijo que la iniciativa elimina el padrón fotográfico y restan derechos a los partidos políticos “dice que tenemos derecho a reuniones privadas y manifestaciones públicas en el marco de la Ley, ya no, nos podemos reunir en privado eso va a ser regulado, en mi casa no voy a poder recibir a alguien porque va a ser una reunión privada que va a tener que ser regulada por el Consejo Supremo Electoral y le ponen además un bozal a los partidos políticos porque dice claramente aquí que nosotros estamos obligados a respetar los resultados de las elecciones, no podemos decir que hubo fraude, es una barbarie”

La propuesta de reforma electoral prohíbe el uso de celulares en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) “¿Cómo vamos a transmitir resultados? para que los partidos podamos llevar un conteo rápido de esos resultados, tenemos que tener celular en los centros de votación, además con esta tecnología tan maravillosa hasta una computadora debería de llevar todo el mundo, pero está prohibido el uso de celulares”

Finalmente, la presidenta de CxL concluyó que la propuesta es una “burla” al pueblo nicaragüense porque no contribuye a la democracia, proceso electoral transparente “están insultandonos a todos con una reforma que ni siquiera es cosmética porque realmente lo que hace es restringir los derechos de todos los nicaragüenses, y quisiera empezar diciendo por ejemplo en el tema de género exige aplicar ese 50/50 en todas las estructuras del proceso electoral, miembros de mesa, fiscal, es una aberración jurídica decir discrecionalmente que los resultados no cuadran por el tema de género (...) vamos a ser el hazmerreír mundial con esta ley eso es lo que está tratando de hacer y lo único que falta es implementar algún control de natalidad para asegurarse que la población nazca igual, 50 y 50 hombres y mujeres, es un absurdo lo que están haciendo”

CxL no presentará ninguna propuesta de magistrados porque no tienen representación parlamentaria.