Cristiana Chamorro podría ser inhibida, proyecta Rafael Solís

Cristiana Chamorro precandidata a la presidencia de Nicaragua podría ser inhibida por la pareja dictatorial, avizora el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien asegura que hay “muy buenos candidatos” en las agrupaciones políticas de oposición en Nicaragua. Chamorro es la preocupación de la sancionada vicepresidente Rosario Murillo.

“Sinceramente si ella quedara de candidata hay muchas posibilidades que la puedan inhibir y no pueda correr, lo que también puede provocar una reacción fuerte en Nicaragua al momento de la inhibición”, explica Rafael.

Rafael Solís considera que la pareja de dictadores utilizará la “Ley Guillotina” para inhibir no sólo a Cristiana Chamorro sino al resto de precandidatos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la lucha de abril.

“Dicen que van a inhibir y le dan un carácter retroactivo para los que participaron en abril en el golpe de Estado que ellos llamaban, ustedes saben que uno golpe de Estado , pero al tirar atrás la ley dejar la posibilidad que sancionen a los que participaron en abril, ahí no más se van varios, hay algunos precandidatos que tuvieron participación en abril y los conocen con nombres y apellidos, es una barbaridad de ley, esa ley, porque legislará ahora, que inhiben a esas personas que participaron en abril, no en los tranques, sino en las negociaciones y en el intento el diálogo que se hizo”, puntualizó el ex magistrado.

Para el exmagistrado, Cristiana Chamorro es conocida por la gente por ser hija de la expresidenta Violeta Barrios y por el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro.

“Si ella quedara como candidata de toda la oposición, sería una buena candidata que podría derrotarlos a ellos, pudiera ser esa la preocupación que existe alrededor de su candidatura… es una mujer valiente y yo creo que la cristiana esa es una buena candidata, la gente la conoce por su madre y su padre y todo mundo dice que es la hija de doña Violeta, es la hija de Pedro Joaquín, eso hace que parezca en la mayoría de las encuestas”, asegura Solís.