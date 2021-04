Rafael Solís propone tercer y último diálogo con una comisión de mediación internacional como garantes

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís sugirió que tiene que haber una negociación o "tercer diálogo" y "último" que pueda ser respaldado por una "mediación internacional de países" que se lleven bien con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para salir de la crisis sociopolítica. Solís renunció a su cargo de Magistrado judicial, a la militancia del FSLN y a su cargo de jefe político del partido en el poder judicial, donde se tejieron todas las condenas a presas y presos políticos, según confesó Solís en declaraciones donde aseguró que Daniel Ortega y Rosario Murillo les bajaba la orientación y él llamaba a los jueces para transmitirles la orden política de condenar a los opositores.

“A mí me gustaría que hubiera una negociación, un diálogo serio, el tercero y último, no sé cómo tal vez con la mediación internacional de alguna comisión de algunos países donde ellos estén tranquilo con alguna representación que sea de países que se llevan bien ellos dos y también la oposición tenga algunos países con los que se siente a gusto y pueda participar la oposición, el gobierno, los países de garantes y de mediadores o los mismos Estados Unidos, aunque no los veo metiéndose directamente en eso, eso sería una solución para el país” propuso Solís.

El exmagistrado reiteró que una Comisión de Mediación "integrada por ExPresidentes de América Latina 2 simpatizantes de Ortega y 2 de la Oposicion o Personalidades y Luis Almagro coordinando que priorizen el tema de las Reformas Electorales".

Asimismo, criticó la reforma a la ley electoral que el régimen Ortega Murillo pretende implementar, “que saliera otra ley distinta a esta ley electoral y que las elecciones fueran limpias, transparentes, se acabara el acoso, se acabara el estado de sitio casi permanente que hay en Nicaragua por las vías de hecho, eso sería lo ideal pero sinceramente lo veo difícil, no veo en el corto plazo esa posibilidad de un diálogo nacional para tocar ese tema y otras temas más que también son importantes pero ojala se dé un diálogo y una negociación” agregó el exmagistrado.

Rafael Solís, aseguró que se necesita un diálogo nacional con la verdadera oposición y con la intermediación de algunos países para que salga una nueva ley que se reestablezcan las condiciones de los derechos constitucionales, políticos, la libertad de manifestación, de reunión, asociación, de prensa, de expresión, y para que saquen libre a todos los presos político.

“Eso no vas a lograrlo en un diálogo chiquito, entre los diputados tenés que lograrlo en un diálogo mucho más grande que sinceramente, en lo personal abogó por eso, pero no lo veo venir al día de hoy, todavía siento que el gobierno esta duro y que no van a ceder en una negociación global de esa naturaleza que logre inspirar confianza al mundo y a la oposición de que las elecciones van hacer libres y que van haber condiciones” manifestó el exmagistrado.