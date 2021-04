Medardo Mairena buscará reunión con Doña Chica en Costa Rica

El líder campesino y precandidato presidencial Medardo Mairena podría reunirse con la líder campesina Francisca Ramírez quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Mairena aterrizó el jueves en el aeropuerto Juan Santamaría, pero fue regresado a Estados Unidos ya que no traía el boleto de salida hacia Nicaragua. Mairena llegó nuevamente a San José la madrugada de este viernes tras solucionar el documento de viaje.

Nemesio Mejía, miembro del Movimiento Campesino en Costa Rica explicó que Mairena se reuniría con Doña Chica "aquí ha habido un mal entendido entre la agenda estamos viendo la posibilidad que haya una reunión con Doña Francisca y con toda la gente que lo pueda hacer, olvidémonos que hay una revancha política olvidemos que hay búsqueda de poder aquí lo que se trata es sacar al dictador".

Agregó que el mensaje de Mairena a Ramírez es "unámonos, si no nos unimos no vamos a sacar a esta dictadura y lastimosamente nosotros vamos a tener que quedarnos en un exilio hasta el 2026 que no creo que nos convenga quedarnos aquí en el exilio" dijo Mejía.

Mairena se reunirá con miembros de la diáspora, campesinos exiliados y también trae una "agenda gubernamental" según Mejía.

Doña Chica: la puerta está abierta

Consultamos a Doña Francisca sobre ese posible encuentro con Mairena y respondió que "nosotros nunca hemos tenido la puerta cerrada, tendria que hablar también con el equipo en el campamento".

"Estamos en diferentes posiciones él ahora política electorera y nosotros como Movimiento social tratando de que se respete la autonomía del Movimiento" agregó Ramírez quien reiteró que como campesinos tienen su agenda lista para presentar a todos los aspirantes a la presidencia por parte de la oposición.

"Están abiertas las puertas para todos los candidatos porque vamos a presentar nuestra agenda a todos los candidatos sin distingo" dijo

La líder campesina Francisca Ramírez ha cuestionado que se utilice el Movimiento campesino que es de carácter social, para ser plataforma política de sus integrantes. El día del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Mairena doña Francisca reiteró que no apoyan a ningún candidato en este momento ya que primero se tiene que dar la unidad.

"Nosotros tenemos muchas dudas de muchos candidatos en Nicaragua porque mientras decían que querían apearse del caballo para ser más humildes se pegaron más del jinete, hablan de unidad pero nunca se unen" cuestionó Ramírez el 7 de abril, día del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Mairena.

"Ahorita no podemos decir que apoyamos a ningún candidato cuando no hemos visto la unidad" reiteró la líder campesina quien dijo que el apoyo a Mairena "va a depender del esfuerzo que él haga por demostrar que realmente se logren las demandas del pueblo de Nicaragua yo no puedo decir que apoyo a Medardo cuando no se ha visto ningún gesto de los candidatos de humildad si no de ego, todos quieren ser caciques" manifestó Ramírez.