Yatama presentará lista de magistrados electorales, conozca sus rostros

100% Noticias conoció la lista de ciudadanos que podrían ser propuestos por la Coalición Nacional para magistrados del Consejo Supremo Electoral, (CSE). El miércoles 28 de abril, es el último día para presentar la propuesta de magistrados ante la Comisión Especial de carácter Constitucional para Aspectos Electorales de la Asamblea Nacional.

Extraoficialmente se conoció que entre los nombres que barajan se encuentran: Ernesto Medina, Azhalea Solís, José Pallais, Xiomara Paguaga, Alejandro Aguilar, María Antonieta Fiallos, Oscar Castillo Guido, Ximena González, Azahalea Avilés, Julio Montenegro, Gerardo González Riega, Yader Loza, Iris Rojas y Marianela Martínez.

El aspirante a la presidencia George Henríquez dijo que la propuesta de magistrados fue consensuada por las organizaciones que integran la Coalición Nacional “una lista de alrededor de 10 a 13 personas que están siendo propuestos como magistrados al Consejo Supremo Electoral, no estoy claro si vamos a presentar la lista de las 13 personas o solamente 10 personas, 7 magistrados propietarios y tres suplentes, o solamente vamos a meter tres personas, tenemos nombres identificados pero por respeto a las personas no quisiera mencionar estos nombre hasta que se someta de manera oficial y estas personas estar dispuestas asumir el riesgo”

En redes sociales, el señor Óscar Castillo aclaró que no tiene intenciones de ocupar ningún cargo en el Estado "Hola estimados amigos de 100%. Veo mi nombre y foto en una lista de candidatos. Quiero aclarar que no he sido consultado, y que además agradeciendo a quienes me hayan mencionado, les comento que no tengo ni he tenido interes de ocupar ningun cargo en el Estado sea cual fuere"

En la Coalición Nacional, el partido Yatama es el único con representación parlamentaria, por tanto, es el partido que podría introducir la propuesta de magistrados electorales.

Ayer, el diputado Brooklyn Rivera de Yatama fue consultado por la Comisión Constitucional sobre las reformas electorales; el legislador presentó sus consideraciones, análisis y objeciones que la Coalición Nacional consensuó frente a la iniciativa de reforma a la Ley Electoral.

La próxima semana serán consultados el Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Hasta el momento, la Comisión Constitucional ha llamado a 15 partidos políticos entre ellos PLI, PAMUC, APRE, PC, PLC, ALN, PRN, AC, YATAMA, UNIDAD CRISTIANA, PIN, PAL, PLN, FSLN.