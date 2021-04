Opositores tienen 20 días para lograr la unidad o alianza electoral en Nicaragua

La opositora Coalición Nacional y Alianza Ciudadana tiene veinte días para alcanzar la unidad entre los dos bloques debido a que el Consejo Supremo Electoral, (CSE) podría llamar a inscripción de alianzas electorales una vez que se nombren a los nuevos magistrados del Poder Electoral. El Dr. José Pallais, expresó que el tiempo para construir la unidad se “agota”.

“La iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral pretende adelantar el tiempo establecido para inscribir las alianzas electorales, antes primero se presentaban las ternas de la conformación de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales que son las primeras actividades electorales que deben darse, según la ley actual, pero con la reforma pretenden adelantar la inscripción de las alianzas electorales”, expresó Pallais miembro de la Coalición Nacional.

Pallais explicó que el Consejo Supremo Electoral contempla llamar a inscripción el 14 de mayo “nos quedan únicamente 20 días para construir esa unidad que es indispensable para poder asegurar la derrota de la dictadura que es un mandato del pueblo”.

Por su parte, el coordinador político del Partido Restauración Democrática (PRD), Julio González dijo que se desconoce la fecha para la inscripción de alianzas, pero no descarta que adelante “se maneja que entre el 15 al 20 de mayo es la inscripción de alianzas eso es lo que estamos manejando pero no es nada confirmado, pero los tiempos están pasados, no creo que en tres días alcancemos la unidad como quisiéramos, está difícil, hoy por hoy Ciudadanos por la Libertad no responde nuestras correspondencias o responde cosas sin sentido”.

Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que definirán si cesa o se extiende por cinco años más la primacía casi absoluta de Daniel Ortega sobre la política local.