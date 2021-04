Medardo Mairena asegura que siempre ha estado en misma trinchera con doña Chica Ramírez

10:38 a.m.

El precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena calificó de fructífera la reunión sostenida con la líder antical doña Francisca Ramírez. Ambos líderes campesinos se reunieron este jueves en Upala, Costa Rica y aclaró que no son enemigos.

“Nunca hemos sido, como muchas veces se ve, como si fuéramos enemigos, como que estuviéramos en diferentes trincheras… siempre hemos estado en la misma trinchera a excepción que del 7 de abril para acá yo renuncié a la coordinación del movimiento campesino primero respetando los estatutos del movimiento porque sé que significa y la importancia que tiene, siempre hemos luchado para que ellos tengan autonomía” expresó Mairena.

Asimismo, Medardo Mairena manifestó que una de las inquietudes de dona Chica era saber si iba a existir una separación entre el movimiento campesino y Medardo Mairena ahora como precandidato político.

“Yo aclaré que sí existe una separación, yo obviamente yo voy como precandidato y tengo mi equipo de campaña, me he hecho acompañar de un equipo de profesionales que son los que de alguna manera me han ayudado para construir un plan de nación para poder presentar una propuesta a la nación, de como nosotros creemos que debemos de salir de la dictadura pero también, construir esa Nicaragua que todo soñamos, por supuesto creo que hoy por hoy ellos se fueron mas que claro que el respeto hacia el movimiento campesino, ellos pueden tener completamente autonomía como movimiento y por supuesto yo desde mi candidatura segur luchando desde mi trinchera” agregó el precandidato presidencial.

Mairena reiteró que nunca ha habido conflicto entre doña Francisca y él y explicó que solo había existían ciertos desacuerdos en algunos temas pero que eso no significaba que fueran enemigos.

“Nunca hemos sido enemigos, siempre he valorado la lucha de doña Francisca, he valorado lo difícil que es estar en el exilio desde que ella inició al igual que nosotros siempre luchamos hombro a hombro” enfatizó Mairena.