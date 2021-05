Selección de candidatos de Coalición Nacional evitan dedazo aseguran Miguel Mora y Félix Maradiaga

A partir del primero de mayo, la Coalición Nacional arranca el proceso de consultas para la escogencia del candidato a la presidencia, diputados nacionales y departamentales a través de una mega consulta en los 153 municipios de Nicaragua. El aspirante por el Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, lamentó que el proceso comience sin alcanzar la unidad con la plataforma Alianza Ciudadana, la cual aperturó su propio proceso de selección de precandidatos presidenciales.

“Este proceso de consulta lo alargamos, postergamos a la espera de la voluntad de la Alianza Ciudadana, pero ante las declaraciones lapidarias de Kitty Monterrey con el inicio de la selección de candidatos nosotros tenemos que accionar de la misma manera, no nos podemos quedar con los brazos cruzados tenemos que iniciar nuestro proceso que lo hemos ido postergando por varios meses a la espera de la voluntad de CxL para definirse y sentarse a negociar y dialogar sobre la unidad”, expresó Mora a 100%Noticias.

LEER MÁS: Alianza opositora registra más precandidaturas presidenciales en Nicaragua

El precandidato aseguró que la unidad no se ha alcanzado por la intransigencia de la Alianza Ciudadana, pero continuarán trabajando hasta el último minuto para alcanzar la demanda nacional por la unificación de los dos bloques opositores.

“No descartamos seguir impulsando un diálogo con la Alianza Ciudadana, pese a que nuestro proceso va a estar en ejecución la Coalición Nacional puede negociar una alianza amplia el documento así lo contempla y no cierra las puertas esto lo hacemos porque es el mandato del pueblo buscar la unidad, pero ante la cerrazón de CxL y Alianza Cívica de no querer concretar unas negociaciones nosotros tenemos que elegir a nuestros candidatos a diputados, tenemos que elegir a nuestra fórmula presidencial, pero no cerramos la posibilidad de sentarnos”, manifestó Mora.

El periodista señaló que el partido CxL no escogerá a sus candidatos a diputados a través de consulta sino por “dedazo” a diferencia de la Coalición Nacional que serán seleccionados por consultas nacionales y departamentales.

“Aclarar la Coalición Nacional va a elegir a través de una mega encuesta en cada municipio, la contraparte (CxL) no quiere ceder quieren elegir de dedo a sus candidatos a diputados sólo al candidato a presidente será por consulta con un valor mínimo del 40% y el 60% lo va a decidir la junta directiva de CxL y Alianza Cívica es un claro dedazo para escoger a su fórmula presidencial y ya no digamos claro dedazo para escoger a sus diputados”, explicó

Consultas

Según el aspirante por el PRD, la mega encuesta tiene un margen de error mínimo y confía en el modelo y proceso de consulta “en la presente coyuntura de pandemia y represión es el instrumento más fiable que tenemos a disposición para consultar a la población en general, son dos megas encuestas, jamás se han hecho, en la calidad y la cantidad de la muestra representativa más de 7200 nicaragüenses en una muestra de 153 municipios, reduce al último el margen de error”

SEGUIR LEYENDO: Cristiana Chamorro no se inscribirá en Alianza Ciudadana "Jamás voy a dividir el voto"

Por su parte, el precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, manifestó que la Coalición Nacional está comprometida con realizar una amplia consulta ciudadana que sustituya todo tipo de dedazo “se ha trabajado por más de un año de la mano de expertos independientes para diseñar una consulta que permita escuchar la voz de la ciudadanía. Esa consulta consistirá en una serie de encuestas con una muestra aleatoria sumamente grande donde la ciudadanía podrá evaluar a todos los principales liderazgos del país. Será la encuesta más amplia y más representativa en la historia reciente del país”