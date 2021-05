Opositores en Nicaragua aclaran a Nayib Bukele, de ganar se cambiarán a magistrados judiciales partidarios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele a través sus redes sociales cuestionó a la oposición de Nicaragua y Venezuela en relación a si estos países que vive una dictadura al momento de ganar en comicios electorales dejarían los mismos magistrados de la corte y de la fiscalía que es controlada por los dictadores Daniel Ortega y Nicolas Maduro, solo por cuestiones de balance de fuerza.

Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH. Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas” señala uno de los Twitts del mandatario salvadoreño.

Asimismo, manifiesta que a su país le costó 30 años para poder salir de un régimen que los mantenía en la miseria, “aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay videos de eso). El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos” enfatizó Bukele.

Miguel Mora precandidato presidencial del PRD en Coalición Nacional aseguró que el objetivo de la Coalición Nacional y de la oposición de Nicaragua en general “es retomar el poder con la mayorías absolutas en la Asamblea Nacional y el poder ejecutivo para recobrar la independencia y despartidización de los poderes del Estado una vez que logremos ese objetivo, la nueva Asamblea Nacional deberá elegir a nuevas autoridades para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con cualidades profesionales de integridad y profesionalismo, no partidarios, igual en el Consejo Supremo Electoral y los demás entes autónomos, el objetivo de un nuevo gobierno democratico en Nicaragua, es restaurar la democracia y pasa por garantizar el profesionalismos de los poderes del Estado” expresó Mora a 100% Noticias.

Por su parte el precandidato de Fuerza Democrática Nicaragüense FDN, Luis Fley, dijo a 100% Noticias que comparte la decisión tomada por la asamblea nacional de El Salvador.

“Creo que los canceres hay que extirparlos desde la raíz, si los nicaragüenses en los 90 hubiéramos tomado esa decisión de profundizar los cambios, no estuviéramos viviendo esta situación que tenemos en Nicaragua, el cáncer en Nicaragua no fue extirpado en 1990 y ahora esta invadido todo el cuerpo y estamos a un paso de la muerte de la democracia por no tomar decisiones drásticas, dolorosas pero necesaria para la vida y el futuro de la nación” dijo Fley.

Para Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, el tema de la destitución de magistrados en El Salvador es un algo que le compete únicamente al pueblo salvadoreño a la asamblea de ese país, sin embargo, aseguró que, en el caso de Nicaragua, la oposición esta decidida a no solo salir del dictador Daniel Ortega sino a desmantelar su dictadura.

“En el caso nicaragüense, nosotros estamos decididos a no solo salir de Ortega por la vía cívica sino a desmantelar su dictadura con forme a la ley y a la constitución, no violando la ley ni la constitución pero el compromiso es desmantelar la dictadura, a esos magistrados que han sido los causantes de la reelección de Ortega sin asco y sin bastimento tienen que ser juzgados y destituidos, aquellos jueces que son el batallón de fusilamiento de Ortega que imponen penas a presos políticos que además asedia y que además asesinan tiene que ser juzgado” dijo Dávila a 100%Noticias