Yatama no descarta negociación con FSLN asegura Brooklyn Rivera

El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, no descartó una negociación el régimen de Daniel Ortega a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en la Asamblea Nacional por los “intereses” de los pueblos indígenas, luego que el legislador votó a favor de la reelección del sancionado magistrado Lumberto Campbell en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

“En una asamblea se decidió entre otros autorizar al directorio que yo encabezo explorar todas formas posibles de participación más directa o asociada en el proceso electoral que se nos avecina, el fin de semana pasado analizamos la necesidad de abrir lo más posible la comunicación e interacción que nos permita realmente llegar a una participación más directa beligerante en el proceso”, expresó Rivera.

Según el legislador cuenta con el apoyo de las bases del partido Yatama porque el FSLN es una realidad “hoy y mañana” “nos debemos a las comunidades y debemos responder a las comunidades, usted comprenderá que hay una situación muy crítica, conflictos con los colonos, los huracanes, inundaciones, pandemia y las comunidades han quedado muy vulnerables (...) estamos tratando ir un poco más allá, la estrategia es avanzar (...) el frente sandinista es una realidad aunque no queramos y con eso estamos lidiando hoy y mañana”

En la entrevista a Acción 10, el diputado dejó entrever que los “intereses” de las comunidades indígenas están primero, en justificación al voto a favor de Lumberto Campbell “yo asumo la decisión porque nos enfrentamos a la realidad, el partido oficial (FSLN) cuenta con todos los votos que iban a elegir a los que ellos querían, esta es una decisión que se derivan del liderazgo de Yatama” dijo

Inmediatamente la periodista Josseling Medrano cuestionó ¿Qué busca Yatama, buscan negociar con el gobierno? “no necesariamente, pero todas las opciones están abiertas, asumiendo la realidad, el Frente Sandinista imponiéndose con su aplanadora acapara todos los espacios del Consejo Supremo Electoral, trato de ver cómo podemos incidir con el voto que se suma para realmente dentro de la Costa Caribe interactuar desde los intereses de nuestra gente”

Por otro lado, Rivera expresó que le tiene “sin cuidado” si la Coalición Nacional los expulsa porque Yatama no vale por una alianza sino por su lucha de los pueblos indígenas “Estamos obedeciendo a las bases y comunidades, tengo respaldo totalmente. La decisión es colectiva tenemos que buscar soluciones a los problemas de la gente (...) Nos tiene sin cuidado, estamos preparados, no nos valemos por una alianza, no nos valemos porque estamos en un bloque, valemos una lucha de los pueblos”

El legislador defendió su postura al asegurar que votó en contra de las reformas electorales “estado en la Coalición desde su fundación contribuir en la medida de las posibilidades, pero los que promueve la división, separación (...) la Coalición todavía no han asumido las posiciones que tiene que compartir, los compromisos, los intereses, las posiciones que es una forma conjunta, entonces yo estoy obligado en todo caso anteponer los intereses del pueblo, defender la situación (...) pero si ellos no nos valoran y nos sacan nosotros tenemos nuestra propias formas para seguir adelante pero tenemos una casilla propia”

Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que definirán si cesa o se extiende por cinco años más la primacía casi absoluta de Daniel Ortega sobre la política local.