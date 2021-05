Asamblea Nacional juramenta a magistrados sandinistas electorales

La Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista juramentó a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), los cuales responden a los intereses de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los legisladores sandinistas y aliados, reeligieron al exguerrillero Lumberto Campbell y a Mayra Salinas.

En la sesión de juramentación, el sancionado presidente del parlamento, Gustavo Porras, expresó que las reformas electorales y magistrados están bajo “sus reglas del juego”.

“El juego político y esta democracia tiene sus bases en el patriotismo, la soberanía y la dignidad, vamos con nuestras leyes, con nuestras reglas del juego, nuestra de los nicaragüenses, de la República de Nicaragua, nuestra Constitución Política y nuestra Ley Electoral que recientemente hemos aprobado con una notable mayoría de diputados de esta asamblea”, expresó Porras.

LEER MÁS: Sandinistas aprueban reformas electorales a su medida, no hubo cambios

Una vez más, el legislador sandinista defendió la reciente reforma electoral, bajo la justificación que no “emiten” opiniones sobre otras democracias en la región.

“Aprobamos la Ley Electoral con 85 votos esa es nuestra democracia esas son nuestras reglas del juego, nosotros no hemos ni siquiera emitimos opinión de lo que sucede en otras democracias, nosotros no emitimos opinión de cuando no hay resultados electorales por días en otra democracia” dijo

Respecto a los magistrados electos, Porras calificó de “histórica” la escogencia “10 hombres y mujeres que ante todo son nicaragüense, seis de ellos mujeres y 4 hombres garantizando al menos el 50% de mujeres, con una representación histórica de la Costa Caribe y multiétnica”

"Los Elegidos"

Los legisladores sandinistas y sus aliados, reeligieron como magistrados electorales al exguerrillero Lumberto Campbell y a Mayra Salinas. También eligieron como árbitros electorales a la "excombatiente sandinista" Brenda Rocha y Alma Nubia Baltodano Marcenaro, hermana de la "comandante guerrillera" Mónica Baltodano.

SEGUIR LEYENDO: EE.UU: Ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional

Además, a Cairo Amador, miembro de la progubernamental Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, y a los afrodescendientes Devoney McDavis Álvarez, y Leonzo Knight Julián.

Como magistrados suplentes eligieron a la exjueza Adriana Molina y a los liberales Maura Álvarez y Alberto Julián Blandón.

Campbell, uno de los magistrados reelegidos, fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por presuntos fraudes electorales para garantizar la permanencia de Ortega en el poder, al que retornó en 2007.

De 72 años, el presidente interino del Poder Electoral es un antiguo "comandante guerrillero" que fue elegido magistrado electoral por la Asamblea Nacional, en abril de 2014, y es hermano del actual embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.

LEER MÁS: Precandidatos presidenciales rechazan a magistrados electorales orteguistas electos

Estados Unidos lo señala de estar involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganen elecciones.

El Poder Electoral, integrado por diez magistrados, siete propietarios y tres suplentes, quedó compuesto por una amplia mayoría sandinista y será el encargado de dirigir el CSE en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.