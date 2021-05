El analista político Eliseo Núñez asegura que la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua será determinante para que la oposición conozca cuál es el rumbo que tomará el hemisferio hacía el régimen de Daniel Ortega, desconocer su legitimidad o cohabitar. La próxima sesión ordinaria de la OEA se adelanta para el 12 de mayo.

“Esta sesión probablemente es la más importante que Nicaragua va a tener en la OEA porque te va a dejar claro en qué camino va el continente en que camino va el hemisferio, si van en el camino del desconocimiento del gobierno de Ortega o si van en el camino de cohabitar con Ortega y esto lo tiene que ver la oposición con lupa independientemente del resultado de la votación en la resolución porque de eso depende la estrategia inmediata de Ortega”, expresó Núñez.

El político manifestó que Ortega apuesta a que cambien los gobernantes en América Latina para “desmontar” a la oposición de países en el Consejo Permanente de la OEA “Ortega huele que en el mediano plazo se va a desmontar la oposición que tiene de parte de países de la OEA, Ortega va a seguir con su estrategia, aunque suene contradictorio, no es una estrategia, Ortega está llegando a hitos y luego mira cómo resuelve lo otro, esa es la línea general, vencer cada hito y ver cómo resuelve el otro”

El analista descarta que el régimen sandinista dé marcha atrás con las recién aprobadas reformas electorales, pero considera que a través de resoluciones vía Consejo Supremo Electoral se podrían aplicar algunas normas complementarias que permitan unas elecciones en mejor calidad.

“Lo miro muy probable pero por la vía de resoluciones del Consejo Supremo Electoral, todavía tenés espacio para generar un proceso que mejor que el que tenemos (...) Si el gobierno tuviera voluntad política todavía hay espacio para eso, pero esto no miro que vaya a cambiar, yo estoy diciendo lo que pudiese cambiar por vía administrativa, pero se necesita una voluntad del gobierno pero creo que la oposición tiene que asumir que estas son las reglas, que este es el juego y que la decisión de ir o no ir a las elecciones se tiene que tomar basado en estas premisas, ya no podés esperar a que cambien esas premisas no podemos decir en dos o tres semanas van a mejorar, la decisión es ya”, expresó Núñez.

“Habrá unidad”

Ayer, los magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral convocaron a las elecciones generales y aprobaron el calendario electoral en el que fijaron para el 12 de mayo la inscripción de las Alianzas entre partidos políticos. Al respecto, el analista ve difícil la unidad entre la Alianza Ciudadana y Coalición Nacional.

“Estamos viendo en el calendario electoral en sí mismo la primera acción del CSE encaminada a tratar de meterle una zancadilla a la oposición, observa cómo están y hacen una planificación yo he sostenido por eso de que nosotros tuvimos que estar listos en noviembre del año pasado (...) muy difícil, sin embargo, lo único que se tiene favor en este corto tiempo es esa procrastinación que tenemos la nicaragüense en el ADN que nos lleva hacer las cosas en el último minuto, ahora que ya tenemos un calendario electoral y esas son las reglas del juego no podemos creer que van a cambiar y hay que tomar la decisión si ir o no ir, es momento de decisiones ya no es momento de negociaciones”, manifestó.

El ex diputado expresó que la única manera de enfrentarse a la dictadura es en unidad para movilizar el voto ciudadano “la mejor unión posible, estoy hablando de la unidad total en la mejor vía posible y lograr combatir la abstención sino logran la mejor unidad posible y la abstención se presenta como norma y no la excepción las posibilidades no son altas de un fraude multimodales”

Según Núñez, la unidad no se ha alcanzado por la “desconfianza” entre agrupaciones políticas “hay mucha desconfianza no es un tema de interés porque si fuera de intereses lo resuelves, yo tengo un interés vos tenés otro y si nos juntamos podemos lograr no sólo que se cumpla el tuyo y el mío sino adicional, pero si yo no confío en que vos sos suficientemente buena socia para que logremos llegar al final eso no va a pasar, entonces eso pasa entre los partidos políticos hay una desconfianza mutua, enorme creyendo que uno son aliados del frente que otros son operadores del frente entonces básicamente es desconfianza”