El Presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, integrante de la Coalición Nacional, confirmó a 100% Noticias que este viernes se reunieron con Ciudadanos por la Libertad (CxL)

Luis Fley, Presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, integrante de la Coalición Nacional, confirmó a 100% Noticias que este viernes se reunieron con Ciudadanos por la Libertad (CxL). En el encuentro estuvieron representantes del Movimiento Campesino, el aspirante presidencial Medardo Mairena, así como los dirigentes de ACUN y UNITE, que también son miembros de la Coalición Nacional.

Fley manifestó que el ex coordinador del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, se cruzaría de acera y abandonaría la Coalición Nacional "Yo percibo que sí se va Medardo, ya habían tenido conversaciones con CxL" dijo.

Según Fley en la reunión, Medardo preguntó a la Presidenta de CxL, sobre el espacio en la toma de decisiones que tendrían en la Alianza Ciudadana y "Doña Kitty le dijo que no han firmado ningún documento de compromisos, ni lo han hecho con la Alianza Cívica" y sobre "las diputaciones dijo doña Kitty que estaban abiertos a escuchar propuestas, si eran buenas las propuestas ellos las podían aceptar" reveló Fley.

Leer más: Dennis Martínez testigo en el primer encuentro entre CxL y PRD, confirma Miguel Mora

En la reunión con CxL estaba Juanita Juárez, Coordinadora del Movimiento Campesino, Harold Sánchez y Nelson Álvarez de la juventud del Movimiento. 100% Noticias consultó vía whatsapp tanto a Medardo Mairena como a Juanita Juárez, sobre el encuentro pero no contestaron.

También dejamos mensajes al vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro y nos respondió que el próximo lunes respondería a nuestras preguntas.

FDN se queda en Coalición

Fley aseguró que la propuesta que les hizo la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey, fue que dejaran la Coalición y se integraran a su organización política.

"Nos proponen que nos traslademos a CxL, bajo argumento que el PRD no tiene estructura, que es un partido religioso. Yo les dije que tenía que consultar con estructuras del FDN. Yo no voy a tomar ese paso porque creo que la gente no lo va aceptar. No va conmigo de hacer ese cambio brusco, es un solo cambio de acera, y aquí vamos a presentar batalla vamos a luchar, vamos a echar para adelante" manifestó Fley.

Agregó "el FDN no se va a mover de la Coalición, no vamos a cambiar de bando, nos mantenemos firmes pase lo que pase. La unidad está más difícil que la cola de un venado"

Para Fley el panorama está así de oscuro, pues percibió que ahora CxL, al no poderse llevar al vehículo de la Coalición que es el PRD, se quiere llevar a todos los pasajeros, que son las organizaciones que la integran "la estrategia es quitarle vehículo a coalición y como no han podido, le quieren quitar los pasajeros y que quede el PRD abandonado" aseguró.

Siga leyendo: Precandidatos presidenciales rechazan a magistrados electorales orteguistas electos

"Doña kitty dijo que no van al PRD, que el PRD tiene que sumarse a CxL y cree que no habrá unidad con el PRD porque cada quien quiere que su casilla prevalezca sobre otra y ellos descalifican la casilla del PRD que no tiene estructura y que es controlada por sandinismo" reiteró Fley. La reunión fue de 4 a 6pm en la casa del partido CxL. Estaban presentes Doña Kitty Monterrey, Óscar Sobalvarro y dos miembros más de CxL.

UNAB no fue invitada

A días de agotarse el tiempo para la unidad, CxL continúa con el argumento de las ideologías, según Fley esa la razón del porque no invitaron a la Unidad Nacional (UNAB).

"Para ellos la UNAB, está compuesto por sandinistas y no son confiables, ellos no quieren nada con la gente de la UNAB".

Otro que no es grato en CxL, es el Dr. José Pallais, asesor del FDN en la Coalición Nacional ya que primero lo invitó Medardo Mairena y luego lo desinvitó.

Desde ayer el ex coordinador del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, llamó a miembros del FDN, UNITE y ACUN para invitarlos en nombre de Doña Kitty Monterrey para este encuentro. Fley manifestó que lo primero que hizo fue ponerlo en conocimiento en el pleno de la Coalición Nacional y es así que se autorizó la reunión como parte de la aproximación para lograr la unidad.

Leer más: Congresista María Salazar se ofrece de mediadora para unidad entre Alianza Ciudadana y Coalición Nacional

"A mi me habían invitado, yo estaba dispuesto a ir para buscar la unidad de los dos bloques, la unidad total que requiere la oposición, yo iba en ese ánimo, pero a última hora me desinvitaron, parece que me vetaron" expresó a 100% Noticias el Dr. José Pallais.

Indicó que "Medardo Mairena nos invitó, que decía doña Kitty Monterrey que estaba dispuesta a reunirse, no solo con el PRD si no con otras fuerzas de la Coalición y cuando Medardo nos dijo eso, lo pusimos en conocimiento de la Coalición y se decidió explorar el camino, todas las organizaciones de la coalición, pero es una unidad total de ambos bloques".