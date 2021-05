PRD asegura que CxL les pidió que abandonen la Coalición Nacional

Julio González, coordinador del Partido Restauración Democrática, PRD aseguró a 100% Noticias que por el momento no hay ninguna reunión programada para mañana con los directivos del partido Ciudadanos por la Libertad, y señaló que éstos les pidieron, que abandonaran a la Coalición Nacional y se unifiquen para inscribir la alianza electoral, periodo que tiene como fecha tope este próximo 12 de mayo. Según González existía un acuerdo entre PRD y CxL de no hablar de las conversaciones que han sostenido bajo la mediación de Dennis Martínez, pero la última declaración dada por el vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro a este medio, lo obliga a hablar del tema.

Lea Además: Dennis Martínez testigo en el primer encuentro entre CxL y PRD, confirma Miguel Mora

“No hay reunión fijada para mañana hay un acuerdo que sabe que lo vamos a respetar, él (Sobalvarro) y nosotros como PRD lo vamos a respetar, pero no hay reunión acordada, ellos están temiendo que el Consejo Supremo Electoral apruebe los 5 días que mandó a pedir el PRD porque nosotros sí estamos abonando a que se de la Unidad, ellos no quieren eso y por eso están urgidos pidiéndonos que abandonemos la Coalición, que dejemos abandonada a la Coalición y que la firma sea única y exclusivamente con el PRD y que dejemos a la candidatos de la Coalición ahí tirados, y abandonados y que nos unamos y punto a lo que le hemos dicho que no” expresó el dirigente político quien reiteró que la unidad es total de todo el bloque.

De igual manera manifestó que ellos no van a dejar por fuera a ningún sector que integra la Coalición Nacional y que respetarán a sus precandidatos, “Si CxL acepta el planteamiento que le hemos hecho pues será posible la reunión porque ellos lo que nos pidieron es que aceptemos su propuesta, que abandonemos la Coalición, y no vamos abandonar la Coalición. Nosotros el PRD no vamos abandonar la Coalición, ni a los candidatos que ya fueron presentados dentro de la Coalición” dijo Julio González del PRD.

LEER MÁS: EE.UU: Ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional

Agregó “Ciudadanos por la Libertad no tiene voluntad de armar una alianza, su arrogancia, prepotencia, su soberbia y su orgullo no los deja hacer una unidad y nosotros el PRD hemos empeñado la palabra en la Coalición Nacional de o todos o ninguno, se lo hemos dicho que con arrogancia, prepotencia y soberbia, no vamos a llegar a ningún lugar” enfatizó González.