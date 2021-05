Dennis Martínez hace llamado "urgente" de unidad, solicita reunión con Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato

El ex grandes ligas, Dennis Martínez, hizo un llamado "urgente" de unidad, por lo que solicitó una reunión con la Presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato, Presidente del Partido de Restauración Democrática. Martínez ha estado como "testigo" en dos reuniones de acercamientos para la unidad con el representante de CxL, Óscar Sobalvarro y Julio González del PRD.

“Tras haber analizado y evaluado ambas conversaciones he visto una evolución en los criterios iniciales para extenderse la mano y lograrse la unidad, por ende, considero de suma importancia y de inmediata urgencia una reunión para este mismo lunes o a más tardar el martes entre los presidentes (Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato) junto a sus vicepresidentes para llegar a un acuerdo de Alianza Electoral” señala parte de la información publicada por Martínez en un comunicado.

De igual manera refirió que dicha reunión podría ayudar a consolidar la unidad, “pienso que una reunión integral para intercambiar ideas y solidificar la unidad contribuirán a la solución y, sobre todo, a la petición por aclamación del pueblo nicaragüense que quiere libertad y democracia: la unidad. Todos pueden ser parte de la solución y no del problema. La sociedad nicaragüense pide acciones concretas de los actores y no se puede perder un segundo, un minuto, una hora y mucho menos un día. Estoy a la disposición si me necesitan como testigo con el único interés de servicio en pro de la unidad” finaliza la misiva del ex grandes ligas.

Este domingo Julio González, coordinador del Partido Restauración Democrática, PRD aseguró a 100% Noticias que por el momento no había ninguna reunión programada para este lunes con los directivos del Partido Ciudadanos por la Libertad, y señaló que éstos les pidieron, que abandonaran a la Coalición Nacional y se unifiquen para inscribir la alianza electoral, periodo que tiene como fecha tope este próximo 12 de mayo. González respondió que se quedan en la Coalición Nacional.