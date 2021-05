La opositora Coalición Nacional reiteró sus puntos que propusieron ante la Alianza Ciudadana en las tres vías de comunicación que se abrieron. Primordial que se defina un representante legal específico de la alianza electoral que genere confianza de ambos bloques opositores. Esto según el Dr. José Pallais, no significa que CxL y PRD pierdan su representación legal. Pero la figura de alianza puede tener un representante legal meramente para este fin, pues así lo permite la ley electoral.

"Ustedes leen el punto 1 y claramente establece que la casilla no es lo importante. Nosotros no nos estamos atrincherando en casillas (...) el centro de la negociación tiene que ser el representante legal de esa alianza electoral conjunta. Tiene que ser una persona de la confianza de parte de los integrantes. Nosotros no estamos cerrados que tiene que ser en esta casilla u otra, necesitamos esta unidad y con eso estábamos rompiendo el principal obstáculo de la unidad" explicó el Dr. José Pallais.

PUEDE LEER: Alianza Ciudadana anuncia reunión con el PRD

El punto número uno, al que se refiere Pallais, establece la "Representación legal de una persona de común acuerdo que genere confianza para ambas partes con la presencia de un garante" y habían inicialmente propuesta como garante a Monseñor Abelardo Mata, obispo de la Diócesis de Estelí y que estaría "acompañado de un Comité Consultivo de tres personas para apoyar las decisiones del representante legal". Vale destacar que el representante legal no es el mismo garante.

"¿Qué establece la ley electoral? la nueva lo mismo que ha establecido siempre, y aquí se quiere hacer confusión mal intencionadamente, no le estamos diciendo ni al PRD, ni a CxL que quiten a su representante legal, lo que sugerimos es que la nueva persona jurídica integrada por las dos organizaciones, es algo nuevo, con parte del PRD y CxL" reiteró Pallais, quien insistió que dicho representante legal sea una persona en que los dos bloques opositores confíen.

Pallais aseguró que ya hay experiencias en otras inscripciones de alianzas electorales entre partidos políticos que se nombra a una persona diferente a la representación legal de cada partido político y recordó el ejemplo de cuando el Partido Liberal Constitucionalista, (PLC) inscribía su alianza en el CSE, y nombraba como representante legal de la Alianza electoral a Wilfredo Navarro y no necesariamente era José Castillo, quien ostentaba la representación legal del PLC.

Actualmente, Dennis Martínez, ex lanzador de grandes ligas, es mediador en las pláticas entre el PRD y CxL. Martínez no podría ser el representante legal porque no está en Nicaragua.

Coalición Nacional: nos quieren dividir

Miguel Mora, aspirante a la presidencia de la república por el PRD, señaló que "hay una campaña de desinformación".

"Lo que puedo reiterar es que somos una Coalición seria y hemos enfrentado en las últimas horas un ataque desmedido de desinformación para tratar de dividirnos. Tomen bien esta foto, aquí está el Movimiento campesino, aquí está la UNAB, aquí está UNITE, ACUN, aquí está el PRD. Aquí están todas las organizaciones de la Coalición Nacional en unidad. Lo que hay es una campaña de desinformación y nuestro planteamiento se limita en esos puntos".

Mora insistió en que la Alianza Ciudadana "no han contestado ni uno de los puntos, ¿están dispuestos a ceder la representación legal en una persona idónea,? ¿están dispuestos a desmontar su sistema dedocrático de elección? " cuestionó.

Félix Maradiaga, aspirante presidencial por la UNAB, adelantó que han pensado en una persona idónea que pueda ser representante legal de la alianza "es una persona de la más alta integridad, totalmente desvinculada de los partidos políticos" y aclaró que "no se trata de que la Alianza Ciudadana absorba a la Coalición Nacional, sino que reconozca a este bloque".

Por su parte Medardo Mairena, aspirante presidencial del Movimiento Campesino, instó a "deponer intereses y que nos pongamos en los zapatos de nuestros secuestrados políticos (...)sabemos que el régimen no ha prestado las condiciones para ir a este proceso electoral, nosotros hacemos lo humanamente posible para esta unidad respondiendo a lo que Nicaragua demanda" aseguró.

De darse una alianza electoral entre los dos bloques tienen hasta las 5 de la tarde de este miércoles para inscribirla ante el Consejo Supremo Electoral.