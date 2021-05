El aspirante presidencial Medardo Mairena, ex coordinador del Movimiento campesino rechazó los señalamientos "mal intencionados" sobre abusar de menores, luego de un video que circuló en redes sociales donde aparece Mairena en un cuarto con una persona. En el video Mairena se mostró íntimo con la persona, de la cual no se precisa su edad. Pero este lunes salió al paso para desmentir lo que calificó como "campaña" en su contra para desprestigiarlo.

"Nunca he abusado a nadie menor de edad mis padres me inculcaron buenos principios, a mi no me va a desviar la atención por algo que estén inventando, para desprestigiarme" respondió Mairena a pregunta de los periodistas luego de la conferencia de prensa que brindó la Coalición Nacional.

Añadió "es una campaña más de las que siempre han habido, con la intención de desprestigiarme, ahí no hay nada deshonroso, quiero pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido" dijo en referencia al video.

El líder campesino aseguró que no hay ningún tipo de denuncia en su contra y dejó claro que "no me voy a correr porque no soy abusador a como lo han querido vender".

Mairena considera que esta filmación proviene del FSLN, "por lo que hemos visto en redes sociales son los del otro lado y la intención es siempre temor, el temor que le han tenido a los campesinos, el temor que le tienen a mi candidatura porque saben que hemos sido consecuentes por lo que hacemos y decimos por largos 7 años".

Criticó al "régimen" por invadir su "privacidad" "andan detrás que ni siquiera nos permiten, el acoso que tenemos permanente a diario, es terrible, que hasta en nuestra parte donde debemos tener privacidad, ni ahí hemos podido tener privacidad para hacer nuestro trabajo" mencionó Mairena.

Según Mairena, la intención fue afectar a su familia y su candidatura, además de "generar desconfianza en el pueblo de Nicaragua".

Cercanía con Harold Sánchez

Este domingo el medio digital La Mesa Redonda informó que uno de los asesores principales y acompañantes de Medardo Mairena, es el señor Harold Sánchez, ex candidato a diputado de ALN y que en Estados Unidos supuestamente fue acusado de un caso de narcotráfico y como colaboró, con investigaciones, salió librado y deportado a Nicaragua. Mairena dijo desconocer esos hechos sobre Sánchez.

"Nunca he sabido de esa parte, lo desconozco en ese momento, nunca me lo ha dicho si ha sido investigado. Él ha estado a la disposición de servir tanto al Movimiento campesino y a la democratización de Nicaragua" afirmó Mairena.

El periodista Álvaro Navarro de Artículo 66 preguntó a Mairena sobre el pago del hotel para el lanzamiento de su candidatura, pues se conoce que lo pagó Sánchez y como su dinero liga a Mairena.

"En absoluto, no soy el primero que ha hecho una actividad en este local independientemente a nombre de quien haya salido la factura" que según Mairena se paga en muchas ocasiones con dinero de los campesinos.