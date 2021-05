Coalición Nacional insiste en llamado de unidad a Kitty Monterrey, se agotan horas para alianza

La ansiada unidad entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana sigue en “veremos” porque el Partido Ciudadanos por la Libertad, (CxL), aún no acepta que una tercera persona tenga la representación legal de la alianza electoral porque sus estatutos no se lo permiten, información que hasta la media noche del lunes la brindó en la mesa de negociación Kitty Monterrey. El representante del Partido Restauración Democrática (PRD), Saturnino Cerrato, llamó a la representante de CxL, Kitty Monterrey a no cerrar las puertas para la alianza electoral “aún hay tiempo”.

“Que la alianza electoral corra bajo su casilla, que ellos tengan la representación legal de la alianza electoral. Para este punto al igual que el anterior, argumentaron que sus estatutos se los impedían dado que se requiere de al menos quince días para que una convención les autorice a ceder su casilla así como su representación legal. No aceptaron deponer su mecanismo de selección del candidato presidencial, ignorando por completo que existe el acuerdo entre candidatos llamado “Nicaragua Primero”, expresó Cerrato.

LEER MÁS: Nicaragua continúa aislada sin vuelos internacionales

Asimismo, el presidente del PRD explicó que están anuentes a que la selección de diputaciones se discuta con posterioridad “Hacemos eco del clamor popular, el PRD está en la mejor disposición, cedemos a que se discuta con posterioridad el tema de las listas de diputados, señora Monterrey todavía estamos a tiempo”

Cerrato lamentó que la “arrogancia” impida que ambos bloques logren unificarse “No hay voluntad política para hacerlo, hay una actitud de arrogancia, le dice al PRD como que nosotros somos inferiores, vengan únase a nosotros, vamos con la representación nuestra, vamos con nuestra casilla, todo eso nuestro y entonces esa actitud no ayuda para poder hacer una verdadera unidad”

Aunque el reverendo Cerrato no descartó que la Coalición Nacional participe en la casilla del PRD sino se logra la unidad, consideran que la población tiene claro quienes están poniendo las dificultades. El reverendo se refirió a lo anunciado por el aspirante presidencial Arturo Cruz en canal 10, quien descartó la unidad y que la gente apostará al "voto útil" y que según él será por CxL o Alianza Ciudadana.

"Para mi va a ocurrir algo como ocurrió en 1990, iban 10 casillas en contienda, pero la gente se fijó a donde estaba la mayor expresión de unidad del pueblo nicaragüense y en este momento la mayor expresión está en la Coalición Nacional, en consecuencia, el pueblo nicaragüense, que es vivísimo, están viendo donde están poniendo mayor expresión de unidad y quien pone los obstáculos y se van a inclinar por la Coalición Nacional que es donde está la mayor expresión de unidad" dijo Cerrato.

SEGUIR LEYENDO: Opositor Freddy Navas sigue preso en su casa, la policía le impide salir

La propuesta de la Coalición Nacional gira entorno a cinco puntos:

1. Traspasar la representación legal de la alianza electoral que se va a inscribir a una tercera persona, quien deberá ser de confianza para ambas partes, con la presencia de Monseñor Abelardo Mata como garante, y apoyado por un Comité Consultivo compuesto de tres personas.

2. Reabrir el mecanismo de selección de candidatos a la presidencia, a fin que los precandidatos de ambas organizaciones pudieran inscribirse sin exclusión alguna en esta nueva alianza.

3. Que sean los diferentes precandidatos a la presidencia quienes decidan el mecanismo sobre la selección del candidato de la alianza.

4. Cada uno de los bloques que pasaríamos a conformar la nueva alianza, tendríamos el derecho a postular equitativamente los candidatos a diputados.

5. Crear un equipo compuesto por miembros de cada uno de los bloques, quienes tendrían la misión de concretar un plan de gobierno a ejecutarse a partir del próximo 10 de enero del 2022

En el encuentro entre ambos bloques opositores se contó con la participación de Dennis Martínez como mediador para alcanzar la unidad. La Coalición Nacional sostiene que se mantienen abiertos y continuarán explorando alternativas que mantengan abiertas las puertas abiertas.