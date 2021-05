José Pallais: Kitty Monterrey dijo "Cristiana Chamorro no" inhibiéndola

José Pallais, miembro de la Coalición Nacional reveló lo expresado supuestamente por Kitty Monterrey en la reunión que sostuvieron en CxL el pasado lunes el grupo del Movimiento Campesino, ACUN, FDN y UNITE, miembros de la Coalición. En este encuentro propusieron que sean los precandidatos a la presidencia quienes decidan el mecanismo sobre la selección del candidato de la alianza y presentaron el nombre de la aspirante independiente Cristiana Chamorro.

"Sí se habló, Diego Ramón Reyes Salazar, de ACUN, dijo "tiene que estar Cristiana Chamorro en este proceso de reinscripción de todos" y lo respaldó el representante de UNITE Gonzalo Rodríguez y dijeron que no, a mí que no me digan, porque me dijo mentiroso Rubén (Óscar Sobalvarro) en radio corporación yo no he dicho mentiras, lo escuché ahí y vi la respuesta que dijeron, no, no, no Cristiana no, los de ustedes y los de nosotros, inhibiendo a Cristiana" reprochó Pallais.

¿Quien dijo no en CxL sobre Cristiana?

"Doña Kitty Monterrey y puso una cara de muy pocos amigos y eso a pesar que Diego le dijo, Doña Kitty en la reunión anterior yo le plantié lo de Cristiana y ustedes no me dijeron nada. ¿Cómo vamos a desperdiciar a una candidata que tiene un buen apoyo popular que está marcando bien en las encuestas?" cuestionó Reyes, según Pallais la posición de la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey.

Este martes en declaraciones que brindó por la tarde a periodistas, el vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro, negó que hayan abordado el tema de Cristiana Chamorro "dijo que yo era un mentiroso, no voy a decir lo que es él y lo presentó Diego Reyes Salazar y respaldado por Gonzalo Rodríguez de UNITE" reiteró Pallais.

CxL mantiene según Sobalvarro, su mecanismo de selección de candidatos y lo reabrieron solo para Medardo Mairena, quien supuestamente ya había acordado que se iba a CxL o Alianza Ciudadana.

“Abrimos el proceso de inscripción de candidatos solamente para Medardo Mairena porque estaba fuera del país al momento que se cerraron las inscripciones, la abrimos para Medardo Mairena, el resto de los precandidatos si quisieran inscribirse a este mecanismo de la Alianza Ciudadana tendrían que hacer la solicitud y nosotros tendríamos que ver conjuntamente con los candidatos que están inscritos”, dijo Sobalvarro.

Mecanismo de CxL no convence

Pallais asegura que el mejor procedimiento para la selección del candidato presidencial es el que hagan los propios aspirantes, que nadie se los imponga y así se desmonta el mecanismo de Alianza Ciudadana y Coalición Nacional.

"El procedimiento que lo negocien los precandidatos que ellos ya firmaron un acuerdo por Nicaragua que se cumpla ese acuerdo, y ellos dicen que no que sea con su procedimiento y su procedimiento a nosotros nos provoca dudas que sea justo y equitativo (...) eso mas bien se equipara a la elección de Miss Nicaragua o Miss Mundo, que una pasarela de 8 jueces escuchan los debaten y puntean (...) en vez de que sea la población ala que se consulte en una encuesta, aqui no quieren consultarle a la población" manifestó Pallais.