Kitty Monterrey: jamás nos rehusamos a la unidad, critica supuesta "manipulación y "mentiras"

La Alianza Ciudadana (CxL) aseguró a pocas horas de la inscripción de la alianza electoral que querían la "unidad" con el PRD, que representa a la Coalición Nacional. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, dijo que nunca se han “rehusado” a la unidad, pese a que no aceptaron la propuesta total que presentó el Partido Restauración Democrática (PRD), miembro de la Coalición Nacional para que se nombre a un tercero como el representante legal de la alianza electoral específica.

“Lo que queremos es lograr esa unidad, los esfuerzo que se han venido haciendo es real, jamás nos hemos rehusado de esa unidad… lamentamos profundamente todo lo que ha manipulado y se ha mentido nunca estaremos en contra de una ansiada unidad”, expresó Monterrey.

La activista política señaló que el CSE les notificó que tienen hasta las 2 de la tarde para inscribir la alianza electoral “no hemos procedido a inscribir la alianza hasta el último minuto, antes de las dos de la tarde nos ha notificado ya a las 4 de la tarde es demasiado tarde”

Monterrey manifestó que Nicaragua no es un pastel para repartirlo en 50 y 50 por ciento las diputaciones, eso lo va a decidir el pueblo “se está haciendo un circo mediato, calumniando, inventando (...) aceptamos todas las condiciones pero estos procesos deben ser democráticos no es repetición, sino se logra lo del PRD porque aquí los estaremos esperando, nosotros lo estaremos esperando hasta este último momento iremos al Consejo Supremo Electoral”

Mientras, la doctora Asunción Moreno acusó a la Coalición Nacional de supuestamente filtrar las conversaciones bajo un acuerdo de confidencialidad y de enviar “turbas”, en referencia a un grupo de jóvenes de la Unidad Nacional que intentaron entregar a CxL a una carta en la que demandan voluntad política por Nicaragua.

“Lamentable tengo que decirle que hemos descubierto que nuestros hermanos opositores con quien hemos estado dialogando no solo han incumplido los acuerdos sino que han manipulado las conversaciones en redes sociales y en medios de comunicación, hemos visto no sólo mentiras, hemos visto descalificaciones personales e inclusive envío de turbas”, expresó Moreno.

Asimismo, el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, se unió al discurso de que los espacios no se negocian “filtrando” conversaciones “no son los dueños de la verdad, no son los limpios y los que hablan en nombre del pueblo, la unidad no es forzar una candidatura sobre las demás y mucho menos si no nos conectamos con la gente, unidad es respetarnos entre los grupos de oposición (...) impulsamos esfuerzos conjuntos, abrimos espacios como se ha mencionado aquí, espacios de comunicación con los diferentes actores, se abrieron espacios de comunicación con partidos políticos y abrieron espacios con los movimientos de la sociedad civil, se abrieron tres espacios de comunicación pero fueron filtrados (...) uno no negocia filtrando si uno quiere alcanzar consensos y alcanzar una verdadera unidad uno no filtra uno pone en primer lugar al país y eso es lo que nos ha tocado hacer durante esta semana”

En la conferencia de prensa, Oscar Sobalvarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL) acusó al Partido Restauración Democrática (PRD) de causar “división” y de querer dar un “zarpazo” y arrebatarles la personería jurídica, pese a que la Coalición a través del PRD propuso traspasar la representación legal de la alianza electoral que se va a inscribir a una tercera persona, quien deberá ser de confianza para ambas partes, con la presencia de Monseñor Abelardo Mata como garante, y apoyado por un Comité Consultivo compuesto de tres personas.

Pallais: hay manipulación de lenguaje

La Coalición Nacional en su última conferencia de ayer, volvió a presentar sus puntos y habían cedido en el tema de que las candidaturas a diputados se discutieran después de lograr la alianza electoral y que el tema de la casilla no es pegón, pero que era necesario la escogencia de un representante legal de la alianza electoral que sea confiable para ambas partes.

"Hay manipulación del lenguaje que todavía siguen en declaraciones de mi buen amigo Óscar Sobalvarro, nosotros nunca hemos pedido que Doña Kitty Monterrey se quite de representante legal de CxL y ellos bien lo saben porque cuando Doña Kitty Monterrey fueron ALN, siempre se buscó a un representante legal para la alianza específica" recordó Pallais.

Agregó "bueno no peliemos casilla, pero tengamos la seguridad, la garantía que esa casilla va a estar al servicio de la unidad que va a estar al servicio del conjunto de integrantes de esa plataforma ampliada ¿y eso cómo se puede lograr, haciendo uso de los procedimientos de todas las alianzas electorales que para la alianza electoral que es temporal con duración limitada iniciaría mañana (12 de mayo) y terminaría el día que terminan elecciones, el 8 de noviembre (...) para eso estábamos proponiendo que se asignara a un representante legal de la alianza".