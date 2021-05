CxL inscribe alianza electoral "Alianza Ciudadanos por la Libertad” sin Coalición Nacional

El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia junto al Partido Movimiento de Unidad Costeña, (PAMUC), inscribieron la “Alianza Ciudadanos por la Libertad”, de tal forma, que no se logró concretar la unificación entre la Alianza y la Coalición Nacional.

Oscar Sobalvarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), expresó que supuestamente estuvieron “anuentes” a la unidad “queremos dejar constancia ante ustedes los medios de comunicación que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación (PRD), pero bueno ellos decidieron otra cosa seguiremos en contacto. Hoy he hablado con el testigo Denis Martínez le expuse la situación de que no había recibido respuesta del señor Julio González si venía o no venían y le he dejado claro a Denis que vamos a continuar en esa comunicación teniéndolo a él como testigo en esas conversaciones en busca de la unidad”

🔴CxL dice que no van a esperar al PRD. Van directo al CSE a inscribirse. Dice que tienen “cita” que no pueden variar. O sea en breve, con la inscripción, se concreta la desunión opositora pic.twitter.com/Fir73ouT79 — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) May 12, 2021

Sobalvarro insistió que el Consejo Supremo Electoral los citó a las 2 de la tarde para inscribir alianzas electorales, pese a que la ley establece que se puede realizar hasta las 5 de la tarde “las alianzas de los partidos políticos no se realizan de manera antojadiza, cuando se le ocurra llegar a alguien, la comunicación que hemos recibido nosotros es que teníamos que pedir cita ante el Consejo Supremo Electoral, pedimos cita y la dieron para las 2 de la tarde y eso es impostergable” dijo

El político manifestó que la “unidad” no se termina hoy “el Consejo no nos ha manifestado que no hay cambio, de manera que nosotros vamos a cumplir con eso (...) vamos a continuar integrando a todos aquellos sectores que sean necesarios y que tengan la voluntad de integrarse en esta alianza porque ese es nuestro esfuerzo”

Mientras tanto, una delegación de la Coalición Nacional llegó al hotel en el que se encontraba la Alianza Ciudadana, pero ya no estaban en el lugar, por lo cual se trasladaron al Poder Electoral donde CxL ingresó a inscribir su alianza electoral.

“El PRD agendó con CxL a las 4 de la tarde, luego dijeron que a la 1 de la tarde y aquí estamos, venimos a hablar con Kitty Monterrey que nos pidió que vinieramos a la 1 de la tarde en el hotel y como nos dijeron que ya estaba aquí (CSE) nos venimos para acá, nosotros llegamos a la cita que nos hizo para tratar de inscribirnos todos juntos, los plazos se vencen a las 12 de la noche” dijo Pallais.

José Pallais, de la Coalición Nacional, llega a las puertas del CSE a buscar a @kittymonterrey7. Insisten que el plazo para presentar inscripción de Alianza es a las 12am pic.twitter.com/BgTANvbEH6 — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) May 12, 2021

“Nos han citado públicamente y la Coalición Nacional venimos una comisión buscando a Kitty Monterrey, nos están diciendo que están aquí, nosotros venimos por Nicaragua a buscar una negociación de última hora con ella”, dijo Diego Reyes de la Coalición

El aspirante a la presidencia por la Alianza Cívica Arturo Cruz se mostró escéptico sobre la unidad, mostró su confianza en que los opositores apoyarán a CxL, y dijo al canal 10 de la televisión local que su facción "no necesita" de grupos como los que integran la Coalición Nacional o de las personas que lideraron las manifestaciones masivas contra Ortega en 2018.

Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que de estas depende la continuidad o el fin de 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense.