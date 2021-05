PRD y CxL: los mensajes que se enviaron previo a la inscripción de Alianza Ciudadana en CSE

El Presidente del Partido Restauración Democrática PRD, Saturnino Cerrato, manifestó que en el calendario electoral definitivo emitido por los magistrados del Consejo Supremo Electoral no se estableció ningún horario para llegar a inscribir la Alianza Electoral, únicamente la fecha tope que se estableció para este miércoles 12 de mayo. Cerrato salió al paso de las declaraciones de la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey quien aseguró que el CSE les había dado la hora de las 2pm como tope para la inscripción.

Tanto Saturnino Cerrato del PRD, como Óscar Sobalvarro de CxL compartieron con los medios los chats que se intercambiaron.

“Esta mañana a las 9: 49 de la mañana, le enviamos al señor Oscar Sobalvarro, mensajes vía chat que dice, buenos días don Oscar Sobalvarro como un último esfuerzo de la tan ansiada unidad le solicitamos por esta vía una reunión presencial con carácter de urgencia con la señora Carmela Monterrey, para este miércoles 12 a las 4 de tarde en la sede de su partido CxL, la comitiva del PRD, estaría integrada por su presidente Saturnino Cerrato y los señores, Julio González, Rolando Chavarría y Miguel Mora quedo pendiente de su confirmación” dijo Cerrato.

La respuesta del vicepresidente de CxL fue “esperábamos su respuesta el día de ayer tal y como habíamos quedado, le seguimos esperando hoy hasta la 1 pm, solo si su respuesta es sí a nuestra contrapropuesta" esto lo envió Sobalvarro a las 10:23 am y a las 10:31 am de este miércoles envió otro mensaje "Les esperamos con su delegación de PRD tal como lo propones". La propuesta del PRD era reunirse a las 4pm.

En entrevista con Alvaro Navarro de Artículo 66, Cerrato dijo que el CSE no establecía plazo fatal.

“Aquí no se establecen horas, no se establece horarios, cada partido político establece su hora simplemente dice aquí, solicitud de registro de constitución de alianza de partidos políticos 12 de mayo de 2021, entonces aquí no se establece ninguna hora, si ellos pusieron esa hora es otra cosa, pero el Consejo Supremo Electoral, no establece hora” explicó Cerrato.

En medio de estos mensajes, el tiempo transcurrió. Tras la conferencia de prensa de Alianza Ciudadana se ubicaron a un salón a decir que estaban esperando, hablaron otra vez con los medios de comunicación y luego se levantaron para dirigirse al CSE. Adujeron que el CSE los estaba esperando. Un grupo de la Coalición Nacional, liderado por José Pallais, llegaron a la sede del Hotel Metrocentro, cuando llegaron la gente de CxL se había trasladado al CSE. Pallais los llegó a buscar y éstos aparentemente ya habían ingresado.