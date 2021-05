Miguel Mora: "CxL no tenía autorización para la unidad, no tenían voluntad política"

El candidato presidencial por el Partido de Restauración Democrática, Miguel Mora, criticó como "show mediático", y "politiquería" la conferencia que hizo Ciudadanos por la Libertad y emplazamiento de último momento que le hicieron al PRD, a pocas horas de irse a inscribir como Alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral.

"Lo que pasó ayer, raya en la politiquería (...) nunca existió la voluntad de unidad de CxL, pudimos tener 100 años, no había voluntad, fue un vulgareo, un show mediático (...) me da vergüenza porque lo que miro yo es una desfachatez," dijo el candidato presidencial del PRD.

Lea Más: CxL inscribe alianza electoral "Alianza Ciudadanos por la Libertad” sin Coalición Nacional

En comparecencia en canal 10, Mora relató todos los esfuerzos que hizo a lo interno de la Coalición Nacional y luego el envío de cartas a CxL para el acercamiento. Esfuerzos que quedaron frustrados al alargarse las solicitudes de reuniones que desde el PRD se le hizo a CxL para reunirse en semana santa y mas bien "nos descalificaron", así también como la propuesta de mediador de Dennis Martínez, explicó Mora.

Recordó que "el 29 de marzo, (lunes santo) están las cartas, y te recuerdo esta carta yo insistí en que nos dejaran acercarnos a CxL, insistí hermanos de CxL, los esperamos en el hotel intercontinental, era lunes santo para comenzar. Ya veía venir que tiempo se estaban acabando y teníamos que sentarnos (...) 29 de marzo, ¿recuerdan respuesta de CxL? nos descalificaron a la comisión de buena voluntad, descalificaron a Dennis Martínez, desperdiciamos tiempo valioso".

Mora: CxL negociaba como "secuestrado"

El candidato presidencial del PRD, Miguel Mora, aseguró que la negociación con CxL, cuando aceptaron negociar, era como estar con un "secuestrado".

"Estábamos negociando con un reo, un secuestrado (...) te piden que no discutas diputados y aceptas, lo único que pedíamos es que no fuera Doña Kitty (la representante legal de la alianza), ¿ustedes le creen a doña Kitty? (...) creo que ellos no tenían la autorización de firmar la unidad, no solo su arrogancia que fue explícita en caricaturas, aquí su candidato oficial dijo que no necesitamos a nadie" sostuvo el aspirante del PRD en referencia a Arturo Cruz, aspirante presidencial de Alianza Ciudadana (CxL).

Mora lamentó que nunca se pudo sentar Doña Kitty Monterrey con el Reverendo Saturnino Cerrato del PRD, "ella se declaró enferma, mandó a otros".

LEER MÁS: Arturo Cruz descarta alianza electoral, apuesta a "voto útil" según él en CxL

Indicó que "nunca recibimos ninguna contrapropuesta, solo fueron cosas informales, declaraciones a la loca y publicaciones en redes (...) además de que no hubo voluntad, ellos apostaron y apuestan a canibalismo político. Aquí lo dijo su candidato Arturo Cruz, que ya está amarrado, no los necesitamos" recordó Mora.

Mora hizo un llamado a que entre ambos grupos de oposición hagan un pacto de no agresión, "y por Nicaragua les hago llamado, no nos agredamos, no nos descalifiquemos el enemigo es uno, Daniel Ortega".

En la última conferencia del martes, la Coalición Nacional aseguró que las diputaciones las discutirían después con CxL, la casilla ya no era obstáculo, según lo expresaron en entrevistas y solo pedían que el representante legal de la alianza electoral fuera una persona de la confianza de ambos. Esto no significaba que el PRD y CxL perdían la representación legal de sus partidos.

Mora: hay que votar

Las condiciones electorales que impuso el régimen han sido denunciadas por la oposición como excluyentes, inhibitorias, ilegales. Las reglas aprobadas por los diputados sandinistas favorecen solo al dictador Daniel Ortega. El candidato presidencial del PRD, Miguel Mora apuesta al voto masivo para derrotar a la dictadura en las urnas, aunque la oposición vaya a dos bandas.

"El siguiente paso está donde siempre radica el poder, además del todo poderoso Dios, el poder lo tienen ustedes, usted que me está viendo en casa, usted tiene el poder de su voto, salga a votar en contra de la dictadura (...) el voto masivo mata el fraude y expone a los dictadores" argumentó.