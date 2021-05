Medardo Mairena culpa a PRD y CxL por no lograr unidad, consultará si se salen o no de Coalición

El aspirante a la presidencia Medardo Mairena responsabilizó al Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Restauración Democrática (PRD) porque “hubo poco interés en las negociaciones” para concretar la unificación de los bloques opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, de cara a la inscripción de alianzas electorales. Mientras, el precandidato por el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley dijo que CxL nunca tuvo voluntad para lograr la unidad de ambas fuerzas políticas.

“Debo ser bien sincero con el pueblo de Nicaragua porque a ese pueblo es que yo me debo, los errores no estuvieron solo de un lado (...) no se trata quién o cual tuvo la culpa, yo creo que aquí se trata de haber puesto el mayor interés de conseguir el entendimiento”, expresó Mairena

LEER MÁS: Arturo Cruz: "CxL no necesita a otra fuerza paga ganar

En el programa "Nueve en Punto" de Radio Corporación, Mairena explicó que el viernes pasado las pláticas iniciaron con las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional, como el Movimiento campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense, Unidad territorial (UNITE), Alianza Cívica por la Unidad (ACUN), quienes presentaron la propuesta de 4 puntos a la Alianza Ciudadana que contemplaba que se estableciera la representación legal de una persona tercera persona de común acuerdo que genere confianza para ambas partes, pero el CxL pidió trasladar el “balón” al PRD.

“Cuatro organizaciones de los que estamos dentro de la coalición presentamos nuestra propuesta buscar el entendimiento en los 5 puntos (...) cuando vos inicia una negociación obviamente yo te hago una propuesta vos haces una contrapropuesta y ese es el debate pero mostrando la madurez política y el interés obviamente de lograr ese entendimiento lamentablemente en ese momento se nos dijo que mejor iban a negociar entre PRD, pero no nosotros doblamos la hoja pedimos a PRD que asumiera el rol de la negociación porque lo que a nosotros nos interesa la unificación entonces iniciaron las pláticas entre ambos partidos lamentablemente no llegaron a un acuerdo”, explicó Mairena

El líder campesino lamentó que no se logrará un entendimiento “Nosotros fuimos con autoridad para poder lograr el entendimiento y en ese entonces (CxL) nos trasladó el balón a (PRD) yo considero de ambas partes hubo muy poco interés de que se pudiera lograr ese entendimiento, más preocupante que estamos por Nicaragua, es momento de haberlo mostrado, lamentablemente no pasó”

El aspirante dijo que mantienen reuniones con los liderazgos para analizar si continuarán en la Coalición Nacional porque se debe al pueblo y lamentó que no “se juegue limpio”

“Reuniéndonos con los liderazgos para tomar una decisión sobre este tema por dos razones, primero porque los movimientos sociales hemos venido luchando todo este tiempo en cuerpo y alma por defender nuestros derechos humanos y constitucionales llegar a estos espacios con el mayor interés de entregar todo nuestro sacrificio y empeño por la libertad de Nicaragua, lamentablemente no se juega limpio como debería de jugarse en estos momentos, vamos a iniciar un proceso de consultas en estos momentos porque hay mucha gente indignada, no estoy diciendo que me estoy saliendo de la coalición y tampoco que me estoy quedando en la coalición yo me debo al pueblo y voy a seguir luchando sin ser candidato sin estar en un partido político”, dijo Mairena.

SEGUIR LEYENDO: Luis Almagro: Nicaragua se encamina a tener la "peor" elección posible

Respecto a la apertura de un proceso de selección de candidatos a la presidencia, Oscar Sobalvarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL) aclaró que esa decisión tiene que ser consultada por los aspirantes que se inscribieron en su proceso.

“Abrimos el proceso de inscripción de candidatos solamente para Medardo Mairena porque estaba fuera del país al momento que se cerraron las inscripciones, la abrimos para Medardo Mairena, el resto de los precandidatos si quisieran inscribirse a este mecanismo de la Alianza Ciudadana tendrían que hacer la solicitud y nosotros tendríamos que ver conjuntamente con los candidatos que están inscritos”, dijo el político.

Fley: CxL nunca tuvo voluntad

Mientras, el precandidato por el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley dijo que CxL nunca tuvo voluntad para lograr la unidad de ambas fuerzas políticas.

“No había voluntad de Ciudadanos por la Libertad en concretar una alianza con la Coalición Nacional hoy ese pronóstico se cumplió porque hace varios meses también la presidenta de CxL descalificó a la Coalición Nacional y a las organizaciones que componemos esta organización”, dijo Fley.

El exdirigente del antiguo grupo rebelde guerrillero dijo que la Alianza Ciudadana busca convertirse en la segunda fuerza política en el país.

“Hay un interés de la Alianza Ciudadana de convertirse en la segunda fuerza política y tener un pedacito de pastel en la Asamblea Nacional ese no es el espíritu de la Coalición Nacional, el espíritu de la CN y FDN es cambios profundos en Nicaragua donde nuestros hijos y nietos disfruten este país que se llama Nicaragua”, manifestó.

LEER MÁS: José Pallais: Kitty Monterrey dijo "Cristiana Chamorro no" inhibiéndola

El precandidato dijo que la Coalición no tiene compromiso con la dictadura de Daniel Ortega, ni está dispuesto hacerle el juego a Ortega “esta lucha es por la libertad y la democracia, si hay condiciones iremos a ese proceso electoral y castigaremos con nuestro voto a los malos hijos de Nicaragua”