Arturo Cruz no descarta "entendimiento" con Cristiana Chamorro para que sea compañera de fórmula

“Hechura de Daniel Ortega”, así acusó el aspirante presidencial Arturo Cruz al Partido Restauración Democrática (PRD) en el programa Libre Expresión en Radio Darío, tras fallar la unificación entre los bloques opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. Cruz no descartó un “entendimiento” con la precandidata Cristiana Chamorro para correr como fórmula presidencial.

En la entrevista, el aspirante no descartó un “entendimiento” con la precandidata Cristiana Chamorro porque considera que una buena fórmula presidencial podría derrotar el abstencionismo y lograr la unidad para derrotar a Daniel Ortega, de cara a las elecciones presidenciales.

LEER MÁS: Congresista María Elvira Salazar urge a sus colegas aprobar Ley Renacer que sanciona a régimen de Daniel Ortega

“A principios de julio veremos la tendencia (precandidatos) definitivamente tengo una gran simpatía por Cristiana Chamorro, no tengo ningún problema de entrar en un entendimiento con ella, obviamente ella va a querer ser la candidata para la presidencia y yo voy a querer ser el candidato para la presidencia, entonces, esas son las pequeñas discrepancias pero definitivamente yo estoy abierto a un sinnúmero de opciones lo que sí te puedo garantizar es que yo no voy a facilitar una elección para Ortega”, expresó Cruz.

Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática (PRD), ofreció su casilla 14, para correr en las elecciones presidenciales a la periodista Cristiana Chamorro, siempre y cuando se inscriba en el proceso de selección de precandidato único en la Coalición Nacional.

Cerrato aseguró en una entrevista con VOS TV , que Chamorro se tendría que enfrentar en el proceso de encuestas abiertas al que serán sometidos los precandidatos, pero a la vez confirmó que no existe ninguna invitación oficial a la periodista.

“Ayer en la reunión de la tarde de la Coalición se dijo que vamos a buscar el contacto con ella, para ofrecerle la oportunidad y si ella firma con las reglas de la Coalición, es bienvenida y si ella gana, sin duda alguna la vamos a apoyar. Ella puede inscribirse como candidata independiente”, manifestó Cerrato.

Acusaciones

Asimismo, el precandidato acusó al Partido Restauración Democrática (PRD) de ser supuestamente “hechura” de Daniel Ortega, lo cual influyó negativamente para alcanzar la unidad entre los bloques opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional

¿Quién es más creíble, el PRD que es una hechura de Daniel Ortega o Ciudadanos por la Libertad?, preguntó Cruz, quien agregó “es impresionante que en ese intercambio se dé el beneficio de la duda al PRD, a mí me parece asombroso, yo creo que la Coalición Nacional ha cometido graves errores” dijo

SEGUIR LEYENDO: Aborto, unión gay, temas que dividen en silencio a la oposición de Nicaragua

Cruz señaló que supuestamente la Coalición Nacional está rodeada de “componentes” que han socavado su energía, en referencia al voto del diputado del partido Yatama, Brooklyn Rivera a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell en el Consejo Supremo Electoral.

“Hablan de cohabitación por el lado nuestro y la cohabitación que tuvieron con Yatama que tranquilamente en un momento crucial actúan de una manera contraria o en la manera en que el PLC estaba pretendiendo ser una marca confiable (...) el PRD lleva un historial (...) a mí me preocupa que nuestros amigos del MRS estén dispuesto a transar con el PRD y me preocupa porque el PRD creo yo se prestaría en cierto momento a jugar el juego del Carmen, de la pareja imperial, yo insisto si vos tuvieras que escoger entre votar por el candidato del PRD o el candidato CxL, creo que va a ser una escogencia muy difícil de irse con el PRD precisamente no por el candidato sino por el historial del partido es bien complicado este tema”, manifestó Cruz.

Niega Cohabitación

Ayer, el Jefe de redacción del Diario La Prensa, Eduardo Enríquez, manifestó en el programa Revelaciones del periodista Ismael López que existe un sector de la oposición que quiere volver al escenario de antes de abril de 2018 y cohabitar con el régimen de Ortega.

El periodista se refirió a la Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica y Ciudadanos por la libertad, una alianza que popularmente se conoce como "alianza empresarial", cuyo candidato presidencial, todo indica será Arturo Cruz, ex embajador en Estados Unidos, nombrado por Daniel Ortega al asumir el poder en el 2007.

LEER MÁS: Eduardo Enríquez: CxL participa en elecciones para ser segunda fuerza, trabajar con el gobierno y ganar estabilidad

Al respecto, Cruz dijo escuetamente que Eduardo Enríquez “se equivoca” “Yo estimo Eduardo Enríquez desde el punto de vista persona, pero discrepo con él me imagino que él debe tener una relación muy cercana con Kitty Monterrey para poder imaginarse que está pensando Ciudadanos por la Libertad y enmarcarse en ese juego, yo te puedo decir categóricamente que Eduardo se equivoca en ese tema”