Ángel Gahona: "yo autoricé que se usara la foto de mi hijo" en evento del PRD

El Pastor Ángel Gahona, padre del periodista Ángel Gahona, dijo a 100% Noticias que autorizó la fotografía de su hijo en el evento del Partido Restauración Democrática (PRD) y explicó los motivos. El Reverendo Saturnino Cerrato también nos aseguró que el pastor Gahona estaba informado y hasta lo invitaron al evento. El padre del periodista asesinado en 2018, "agradeció por mantener viva la memoria de mi hijo", dijo Cerrato.

"Lo autoricé yo, por lo siguiente, número 1, porque Ángel Gahona ha quedado en segundo, tercer plano de las personas y el hecho que ahora estén hablando de él, esto viene a visibilizar la lucha de los periodistas en Nicaragua, por las libertades públicas. Lo viene a poner a la vista de los asesinos, no me molesta, porque pudiera haber sido que tomaran el nombre de Pedro Joaquín Chamorro, María José Bravo (periodista asesinada en elecciones del 2004 por un exalcalde del PLC) " afirmó el pastor Gahona.

En redes sociales, apareció un tweet de la viuda de Gahona, quien está refugiada en Miami, donde hace un reclamo al PRD por el uso de la imagen de su esposo asesinado por el régimen.

El padre de Gahona, quien se encuentra en Bluefields Nicaragua, reiteró "yo no me molesto que las organizaciones políticas o sociales mencionen el nombre de Ángel Gahona, porque está reviviendo la lucha".

Y agregó "Ángel Gahona no es de los Gahona, Ángel es un símbolo nacional, especialmente de los periodistas".

Sobre el tweet supuestamente de la viuda de Gahona, el Presidente del PRD expresó que tenía "serias dudas que sea un mensaje de ella, no creo que use lenguaje obsceno y vulgar". Cerrato dijo que es amigo desde que tenía 25 años de la familia Gahona "él y yo, su esposa, mi esposa tenemos años de amistad" y "con ella (Migueliuth) no teníamos la manera de comunicarnos" dijo.

"A la primera persona que le llegó el banner con la foto de Ángel Gahona, fue a Don Ángel Gahona, quien dijo "Gracias por mantener la memoria de mi hijo", ratificó Cerrato.

El padre del periodista Ángel Gahona pidió a los periodistas que en cada denuncia de ataque a la prensa independiente "mencionen ya tenemos un muerto, Ángel Gahona, hacer siempre el comentario, para mantener esa lucha y presión de que no se ha olvidado a Ángel Gahona".

