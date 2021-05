PRD denuncia impugnación ilegal de supuestos pastores que no son de sus filas

El asesor legal del Partido Restauración Democrática, (PRD), Yuri Rojas informó que los pastores que introdujeron una impugnación en el Consejo Supremo Electoral (CSE), contra el PRD por supuestamente realizar una reforma estatutaria no pertenecen a las filas de la agrupación política.

“PRD aclara que no ha hecho ninguna reforma estatutaria, no ha suscrito ninguna alianza electoral el cual culminó el 12 de mayo, esos ciudadanos no son miembros directivos del PRD en ninguno de nuestros municipios, ni departamentos, por lo tanto, no tiene ningún derecho partidario en el PRD”, explicó Rojas.

Además, el asesor legal de PRD explicó que ningún ciudadano puede impugnar a ningún partido político “El Consejo Supremo Electoral no contempla en su calendario electoral ningún procedimiento de impugnación de alianza simplemente acepta o rechaza y si lo hubieran establecido solo los partidos políticos legitimados para impugnar, por lo tanto, los ciudadanos nunca han tenido derecho de impugnar los actos de los partidos políticos ni alianza de partidos políticos, esa acción propagandística”.

El medio de comunicación Canal 10, reportó que líderes evangélicos supuestamente pertenecientes a distintas iglesias integradas dentro del Partido de Restauración Democrática (PRD), presentaron impugnación por cualquier tipo de alianzas con otros grupos opositores y reformas a los estatutos de ese partido.

“Hemos pedido al presidente del PRD, Saturnino Cerrato, reunirse con nosotros pero no nos ha atendido y ante la negativa, hemos tenido que recurrir ante el CSE. Cerrato desde hace años había prometido que los estatutos de este partido estarían basados en las escrituras de La Biblia, pero hemos tratado de conversar con él y se ha negado”, dijo uno de los pastores.

Mora: es maniobra de CxL

Al respecto, el aspirante a la presidencia por el PRD, Miguel Mora, dijo que esta acción es una maniobra de Ciudadanos por la Libertad CxL “Es una maniobra de CxL y es un show mediático para atacar la casilla que ellos consideran su rival, el PRD no tiene que hacer absolutamente nada… es un show mediático para crear una zozobra ficticia que ataca la casilla del PRD y por ende a la Coalición Nacional. Tal parece que los amigos del CxL están enviando a supuestos pastores a título personal, para crear zozobra y decir que solo ellos son una casilla que no tienen problemas; es hacer creer ante el pueblo que el PRD no es una casilla legal y legítima”, expresó Mora al medio Nicaragua Actual.

Sandinista impugnó a CxL y PRD

En septiembre de 2020, el abogado litigante Luis Manuel Argüello Montiel, presentó una impugnación contra CxL y PRD para que el CSE retire la personería jurídica a ambos partidos políticos opositores.

En ese momento, el reverendo Saturnino Cerrato, presidente del PRD, dijo que era una acción extemporánea, “un intento de impugnación extemporáneo, porque tanto CxL como nosotros tenemos personería jurídica desde el dos de mayo del 2017, participamos en las municipales, en las regionales, y definitivamente esto es de alguien mal intencionado que quiere crear algún ruido, pero que, nosotros sabemos cómo obtuvimos la personería jurídica y el CSE sabe cómo la obtuvimos”, declaró Cerrato.

Mientras, Rodolfo Quintana, secretario nacional de CxL, manifestó que sólo pueden impugnar otros partidos y durante el proceso de creación de un partido, “y el Partido Liberal Constitucionalista lo hizo en su momento, el PLC, PLI y otros partidos presentaron sus argumentos y todo quedó en nada. La información publicada permite evidenciar que dicho escrito no es más que una maniobra publicitaria, con el objeto de crear incertidumbre y tratar de distraernos del esfuerzo que realizamos todos los nicaragüenses en esta lucha cívica para recuperar la democracia”.