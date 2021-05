CSE cancela personería jurídica a PRD

El representante del Partido Restauración Democrática, (PRD), Saturnino Cerrato informó que el Consejo Supremo Electoral les notificó la cancelación de la personería jurídica. Hoy un grupo de supuestos pastores presentaron una impugnación contra PRD ante el CSE por supuestamente una reforma estatutaria, el asesor legal del PRD, Yuri Rojas informó que los ciudadanos no forman parte de las filas de la agrupación política.

El Reverendo Cerrato confirmó a Trinchera de la Noticia la cancelación de la personería al partido “hace unos minutos que el CSE, canceló la personería jurídica de este partido por la impugnación presentada por pastores evangélicos”.

Impugnación

El asesor legal del Partido Restauración Democrática, (PRD), Yuri Rojas informó que los pastores que introdujeron una impugnación en el Consejo Supremo Electoral (CSE), contra el PRD no pertenecen a las filas de la agrupación política.

“PRD aclara que no ha hecho ninguna reforma estatutaria, no ha suscrito ninguna alianza electoral el cual culminó el 12 de mayo, esos ciudadanos no son miembros directivos del PRD en ninguno de nuestros municipios, ni departamentos, por lo tanto, no tiene ningún derecho partidario en el PRD”, explicó Rojas.

Además, el asesor legal de PRD explicó que ningún ciudadano puede impugnar a ningún partido político "solo los partidos políticos legitimados para impugnar, por lo tanto, los ciudadanos nunca han tenido derecho de impugnar los actos de los partidos políticos ni alianza de partidos políticos, esa acción propagandística”.

El medio de comunicación Canal 10, reportó que líderes evangélicos supuestamente pertenecientes a distintas iglesias integradas dentro del Partido de Restauración Democrática (PRD), presentaron impugnación por cualquier tipo de alianzas con otros grupos opositores y reformas a los estatutos de ese partido.

“Hemos pedido al presidente del PRD, Saturnino Cerrato, reunirse con nosotros pero no nos ha atendido y ante la negativa, hemos tenido que recurrir ante el CSE. Cerrato desde hace años había prometido que los estatutos de este partido estarían basados en las escrituras de La Biblia, pero hemos tratado de conversar con él y se ha negado”, dijo uno de los pastores.

Coalición Nacional sin casilla

Este fin de semana, las organizaciones que integran la Coalición Nacional como Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Unidad Territorial (Unite), la Alianza Cívica por la Unidad Nicaragüense (ACUN), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) y la Unidad sindical magisterial, ratificaron al PRD como su casilla para la próxima contienda electoral. El gran ausente fue el Movimiento campesino y Medardo Mairena.

El documento fue firmado por las seis organizaciones mencionadas y los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga de la UNAB, Luis Fley del FDN y Miguel Mora del PRD.

“Han decidido constituir una alianza electoral de hecho con el fin de participar en las elecciones generales convocadas a realizarse el 7 de noviembre del año en curso. Dicha alianza se suscribe por coincidir todas las organizaciones con objetivos políticos y su posición claramente opuesta a la dictadura y su lucha permanente en la defensa de los valores democráticos” dice el documento firmado.

Reacciones

La activista política, Haydee Castillo no descarta que el régimen de Daniel Ortega vaya por la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL), quien propuso una convocatoria de líderes opositores para replantearse la estrategia.

“El régimen está mandando un mensaje claro al pueblo, oposición y a la comunidad internacional diciéndole señores yo me voy a mantener en el poder cueste lo que cueste nadie me saca, entonces esto significa que urge un bloque unitario conjunto con el pueblo de Nicaragua (...) es momento de cambiar la estrategia, una decisión responsable sería una autoconvocatoria de todos los autores a sesión permanente de urgencia para cambiar la estrategia definir conjuntamente y conformar un solo bloque unitario (...) Ciudadanos por la Libertad que no crea que sólo va a vencer a la dictadura, allí estamos totalmente equivocado por el nivel de criminalidad”, dijo Castillo en 100%Noticias.