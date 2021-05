Opositores no descartan que Daniel Ortega saque del juego a CxL

El régimen de Daniel Ortega a través del Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), cuya casilla era el vehículo electoral en el que la Coalición Nacional participaría en las elecciones generales programadas para noviembre próximo.

La agrupación política Unamos rechazó esta nueva agresión que refleja terror a las elecciones, “Este es un proceso electoral totalmente deslegitimado con la inhibición de la principal fuerza política de oposición, cuyos integrantes han tenido un papel relevante y decisivo en las protestas desde abril de 2018”

Según Unamos, Ortega ha marcado el proceso electoral con múltiples trampas y amenazas “quiere elecciones controladas, en un terreno a su medida, con fuerzas bajo su dominio y con participantes condicionados. La Coalición Nacional, no podía ser administrada por el régimen”

El aspirante a la presidencia Félix Maradiaga expresó que la decisión del poder electoral es un intento por detener la lucha del pueblo de Nicaragua por conquistar sus libertades y poner fin a la dictadura.

“Esa acción ilegal y arbitraria, que lleva a cabo la dictadura a través de un Consejo Electoral desacreditado e ilegítimo, no va a detener la lucha de todo un pueblo que en abril de 2018 dijo basta a la dictadura. La clase política tradicional, con su silencio y actuación, se ha convertido en cómplices de la dictadura en el secuestro de las instituciones del país y de las libertades del pueblo de Nicaragua”, dijo Maradiaga.

Mi solidaridad con el Reverendo Cerrato y los simpatizantes del Partido de Restauración Democrática. Que este zarpazo nos haga recordar que estamos enfrentando a una dictadura criminal capaz de quitarnos todos los derechos a todos los opositores. — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) May 18, 2021

La activista política, Haydee Castillo no descartó que el régimen de Daniel Ortega vaya por la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL), por eso propuso una convocatoria de líderes opositores para replantearse la estrategia.

“El régimen está mandando un mensaje claro al pueblo, oposición y a la comunidad internacional diciéndole señores yo me voy a mantener en el poder cueste lo que cueste nadie me saca, entonces esto significa que urge un bloque unitario conjunto con el pueblo de Nicaragua (...) es momento de cambiar la estrategia, una decisión responsable sería una auto convocatoria de todos los autores a sesión permanente de urgencia para cambiar la estrategia definir conjuntamente y conformar un solo bloque unitario (...) Ciudadanos por la Libertad que no crea que sólo va a vencer a la dictadura, allí estamos totalmente equivocado por el nivel de criminalidad”, dijo Castillo en 100%Noticias.

La cancelación de la personería jurídica del PRD, es una muestra tangible, de la arbitrariedad que caracteriza a un CSE, que responde a intereses partidarios del FSLN. Mi condena total a esta medida autoritaria. — Arturo Cruz (@arturo_cruzs) May 18, 2021

El abogado Yader Morazán informó que esta última acción del régimen Ortega Murillo confirma que decidió mantener el poder, por lo cual no lo entregará a través de elecciones libres y transparentes.

“Hemos perdido el norte y creemos que la lucha de abril es una lucha de partidos políticos, esto nos tiene que llamar a la reflexión porque estamos frente a una dictadura criminal que obviamente no va a ceder el poder a través de elecciones (...) para nadie es un secreto que durante más de una década el contubernio empresarial jugó un rol muy influyente dentro de las políticas públicas del régimen de Daniel Ortega (...) detrás de esto hay una fuerza fáctica, cuando se escuchan palabras como aterrizaje suave, el aterrizaje suave no solamente es para Ortega sino para un grupo, una fuerza fáctica que se encuentra co gobernando dentro de Nicaragua y que se siente más cómodo con su socio”, analizó Morazán.

El ex diputado y opositor Eliseo Núñez explicó que el FSLN podría estar valorando cancelar los comicios electorales, aunque el costo sería devastador “FSLN apuesta a que la Coalición se vaya a CxL, a pesar de la falta de acuerdo entre el PRD y CxL había una posibilidad de un acuerdo alrededor de las candidaturas, pero decidió pegar el zarpazo y tratar de empujar la masa de simpatizantes de la coalición, lo otro es que Ortega esté valorando cancelar de una sola vez el proceso, una posibilidad bien alta”

Impugnación

El Consejo Supremo Electoral (CSE) notificó la cancelación de la personalidad jurídica del PRD, que forma parte de la Coalición Nacional, uno de los principales bloques de oposición que busca derrotar al régimen de Daniel Ortega en los comicios de noviembre.



El presidente y representante legal de ese colectivo, Saturtino Cerrato, atribuyó la medida a la impugnación contra su partido hecha en la víspera por "supuestos pastores" evangélicos que se presentaron a la sede del Poder Electoral.

Un grupo de evangélicos pertenecientes a distintas iglesias recurrieron el lunes ante el Poder Electoral para impugnar cualquier tipo de alianzas con otros grupos opositores y reformas a los estatutos que haga el PRD, después que ese colectivo confirmara el fin de semana una alianza con movimientos políticos.

"Que yo sepa una persona civil y natural no puede impugnar un partido político. Ellos ni siquiera son miembros del PRD", señaló Cerrato.

Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.