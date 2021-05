Fiscalía de Daniel Ortega cita a Cristiana Chamorro

Cristiana Chamorro fue citada para que responda por “inconsistencias” en informes financieros que señalan indicios de “lavado de dinero”. Carlos Tünnermann, miembro de la Comisión de Buena Voluntad, considera que el régimen quiere intimidar a Chamorro y finalmente inhibirla del proceso electoral. “Yo no estoy inhibida, estoy respondiendo y voy a dar toda la información”, expresó la aspirante presidencial.

La citatoria que envió el Ministerio de Gobernación (Migob) a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios, y la notificación enviada por la Fiscalía para que responda por las “inconsistencias” de “reportes financieros que señalan claros indicios de lavado de dinero”, son parte de una estrategia de “intimidación” cuyo “objetivo final es inhibirla, siempre y cuando persista en su ofrecimiento de ser candidata a la presidencia de Nicaragua”, opinó el doctor Carlos Tünnermann, miembro de la Comisión de Buena Voluntad.

“Las leyes que aprobó el régimen están hechas con la intención de inhibir al candidato que consideren un verdadero rival. Y ese es el caso de Cristiana, porque va puntuando en todas las encuestas por encima de los otros candidatos. Ellos temen que si se posiciona y se logra la candidatura única, evite que continúen en el poder”, continuó Tünnermann.

Según el Migob, la Fundación Violeta Barrios incumplió sus obligaciones y producto del análisis de los estados financieros de 2015 hasta 2019, el ente regulador obtuvo “claros indicios de lavado de dinero”, por lo que informó al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente. Por la tarde la Fiscalía citó a Chamorro para que responda por las acusaciones.

La aspirante presidencial dejó el cargo de presidenta de la Fundación en febrero de 2021, sin embargo, la notificación le fue entregada esta mañana por funcionarios del Migob. También fueron requeridos por la institución gubernamental Walter Antonio Gómez Silva, administrador financiero de la Fundación y Marco Antonio Fletes Casco, contador general.

“Ortega ha ordenado fabricar ‘pruebas’ en contra la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre Violeta Barrios de Chamorro”, aseguró la aspirante presidencial minutos antes de entrar a la oficina del Migob para responder por los señalamientos.

Me he presentado a Gobernación a rendir cuentas de nuestra honestidad y transparencia. El pueblo sabe quienes son los corruptos. #SiANicaragua #SOSNicaragua @CNNEE @camilocnn @totonia68 @Almagro_OEA2015 — Cristiana Chamorro (@chamorrocris) May 20, 2021

Después de casi tres horas de permanecer dentro de las oficinas del Migob, Chamorro expresó a los medios de comunicación que el objetivo del régimen es incriminarla por un delito que no cometió y que están tomando como pretexto inconsistencias en la información contable de la Fundación. “Ya sabemos lo que están montando, algunas acciones terribles para impedir que podamos trabajar por Nicaragua”, agregó.

Chamorro consideró que con estas acusaciones buscan no solo inhibirla como candidata presidencial, sino impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad este próximo siete de noviembre, fecha en que están programadas las elecciones generales en Nicaragua.

“Yo no estoy inhibida, estoy respondiendo y voy a dar toda la información. Es una acusación macabra, es parte de la monstruosidad que monta el régimen para impedir a los ciudadanos que trabajemos por Nicaragua. Cada quien es dueño de su propio miedo”, finalizó.

Mi agradecimiento y consideración por la conferencia de prensa

de la Alianza CxL y las palabras de solidaridad y el mensaje de no claudicación de los precandidatos. Nicaragua Unida Volverá a ser República! #SIANICARAGUA #SOSNicaragua — Cristiana Chamorro (@chamorrocris) May 20, 2021

Por su parte Tünnermann agregó que la reforma electoral, el nombramiento de magistrados fieles al orteguismo, la aprobación de un calendario electoral tan rápido, sumado a estos señalamientos contra Chamorro, forman parte del plan de Ortega cuyo propósito es realizar un simulacro de elecciones que lo “ratifiquen” por cinco años más en el poder.

“Esta acusación es también un llamado a la oposición en general. Deben estar claros que la unidad es la única tabla de salvación frente a los desmanes y abusos de Ortega. Se debe lograr un consenso en torno a una candidatura única y resistir”, indicó Tünnermann.

Una semana represiva

Los señalamientos en contra de Chamorro ocurren la misma semana en que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), que iba a ser el vehículo electoral para la Coalición Nacional en las elecciones generales.

El CSE decidió cancelar la personería un día después de que un grupo de pastores y miembros de iglesias evangélicas presentaron una impugnación contra el PRD, alegando que la dirigencia del partido abandonó el “seno de las iglesias evangélicas, actuando contrario a sus principios cristianos”, al concretar una alianza electoral con organizaciones feministas, de la diversidad sexual y otras de la Coalición Nacional.

Julio González, coordinador político del PRD, expresó que ninguno de los impugnadores eran militantes ni directivos del partido. “El PRD no pertenece a ninguna denominación evangélica. No tiene ningún asidero legal”, insistió, pero la decisión del CSE fue inapelable.

El miércoles 19 de mayo el CSE también canceló la personería jurídica del Partido Conservador (PC), según confirmó su presidente Alfredo César Aguirre. El Poder Electoral tomó la decisión porque el Consejo Nacional de ese partido había aprobado días atrás no participar en las próximas elecciones generales.

El analista político y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, consideró que la suspensión de las personerías jurídicas sumado a las acusaciones infundadas en contra de Cristiana Chamorro, confirman el miedo de Daniel Ortega porque se ha dado cuenta que ya no tiene el apoyo popular de la mayoría de los nicaragüenses.

“La semana pasada todo indicaba que no tendríamos un proceso electoral creíble. Esta semana todo indica que no tendremos proceso electoral, lo de creíble o no estaría de más”, opinó Núñez.

Desde el exilio en Costa Rica Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, manifestó que la citatoria del Migob a Cristiana Chamorro, está dirigida para inhibir su candidatura presidencial.

“La implicación es clara, se da en un contexto de medidas restrictivas, represivas y de exclusión, a cualquier posibilidad que implique algo de competencia y ponga en riesgo el poder de la dictadura Ortega Murillo”, expresó.

Condenan acusaciones contra Cristiana Chamorro

A su salida de Gobernación, Cristiana Chamorro manifestó que las acusaciones son falsas y que el régimen pretende evitar que trabaje para Nicaragua | Redacción Abierta

A través de un comunicado organizaciones políticas como la Coalición Nacional se solidarizaron con Cristiana Chamorro y también con su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, por el allanamiento ilegal que realizó la Policía Nacional este jueves en el edificio Invercasa, lugar donde tenían sus oficinas los medios Confidencial y Esta Semana.

“Denunciamos la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y políticos, que han aumentado mientras avanza el contexto electoral. Esto es muestra de la debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por las armas”, refiere el pronunciamiento.

El precandidato presidencial Félix Maradiaga, hizo una invitación pública al resto de precandidatos de la oposición a salir a las calles en solidaridad con Cristiana y “no exponer a la gente”.

“Hago un llamado a todos los precandidatos presidenciales que salgamos a las calles, le hago una invitación pública a Medardo, Miguel Mora, Juan Sebastián, Arturo Cruz, a Luis Fley, a todos los precandidatos, vamos a las calles, no expongamos al resto de la gente, vamos a las calles nosotros como precandidatos, hagamos el llamado a las calles”, alentó Maradiaga, sin embargo, ningún precandidato tomó en cuenta esta propuesta.

Nuestra Alianza expresa a @chamorrocris su absoluta e incondicional solidaridad por la citatoria que le ha hecho la dictadura dizque para que explique tema de fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. — Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) May 20, 2021

Mientras, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), señaló que estas acciones muestran de manera palpable el terror de un régimen que no ha podido doblegar la resistencia de los nicaragüenses y que se encuentra aislado a nivel internacional.

Por su parte, la Alianza Ciudadana expresó que estos nuevos ataques contra organizaciones de sociedad civil, periodistas y líderes de la oposición “deben unirnos a todos como nicaragüenses en el esfuerzo para terminar cívicamente con este régimen que pretende condenar a Nicaragua a la pobreza y la desesperanza”.

También hicieron un llamado a la comunidad internacional para alzar su voz respaldando el esfuerzo de los nicaragüenses.

“El régimen sigue con su boicot al proceso electoral. Quieren sembrar la confusión, la desunión y la desesperanza en Nicaragua. El régimen está débil, se siente acorralado porque lo ha perdido todo. Solo le queda la fuerza bruta”, expresó Arturo Cruz, uno de los cuatro precandidatos presidenciales de la Alianza Ciudadana.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), expresó que estas acciones del régimen no tienen límites y evidencian el estado de terror al que tiene sometido al país. La escalada de violencia vivida este 20 de mayo, también alertó a la comunidad internacional. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, calificó como una “arremetida de Ortega contra prensa y sociedad civil en Nicaragua”.

