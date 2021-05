Poder Electoral de Nicaragua define las casillas para los comicios generales

9:09 a.m.

(EFE).- El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua definió este sábado el orden de las casillas que ocuparán los partidos políticos en las boletas de las elecciones generales de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega buscará extender su mandato, tras eliminar a dos organizaciones opositoras.



"El órgano electoral resolvió que, debido a que no se acreditó a ningún nuevo partido político para las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, todos los partidos políticos con personalidad jurídica conservan su casilla, en la que han participado en elecciones anteriores", informó el CSE.



De esta manera, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza política en la Asamblea Nacional (Parlamento), correrá en la casilla número uno, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por el presidente, irá en la dos, número que coincide con las iniciales del mandatario, Daniel Ortega Saavedra.

En la casilla tres, según el listado de partidos políticos activos del CSE, irá el Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). La lista da un salto hasta la celda nueve, que ocupará la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y continuará con la diez, asignada a la Alianza por la República (Apre).



La lista de partidos en las boletas electorales da un nuevo salto hasta la casilla 13, del Partido Liberal Independiente (PLI), y con un último brinco a la número 15, de Ciudadanos por la Libertad (CxL).



Los saltos en la lista fueron determinados por los partidos que abandonaron sus casillas para formar alianzas con otros, pero destacan los casos del Partido de Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), sacados de contienda por el CSE, al despojarlos de sus personalidades jurídicas.

CSE JUSTIFICA

El electoral justificó la decisión del PRD al señalarlo de modificar sus estatutos para crear una alianza, punto que sus representantes negaron con el argumento de que nunca hubo tales cambios, y que la coalición creada con uno de los grupos opositores más fuertes de Nicaragua no tenía carácter formal, ya que su contraparte carece de personalidad jurídica.

Sobre el PC, el partido más antiguo de Nicaragua, con 170 años de existencia, el CSE apeló a que este no estaba interesado en participar en las elecciones. Los representantes partidarios han reconocido su decisión con base en que desconfían de la transparencia del proceso electoral, sin embargo alegaron que la ley les fue aplicada de hecho y no de derecho, ya que no existe una renuncia formal a los comicios.



Con la decisión, el CSE, controlado por el FSLN, descartó posibles cambios en la lista de contendientes a las elecciones como consecuencia de recursos legales.



Diversos sectores de la oposición han denunciado que Ortega, al que califican de "dictador", ya ha puesto en marcha un supuesto "fraude electoral" para garantizar su reelección.





Entre otras acciones, los opositores acusan al presidente de dar "casa por cárcel de hecho" a dos de los principales candidatos disidentes a la Presidencia, y de iniciar un proceso por supuesto lavado de dinero contra la periodista Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial más popular, según una encuesta de la firma Cid Gallup.



Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará en noviembre 42 años de primacía casi absoluta sobre la política local.