Alianza Ciudadanos por la Libertad denuncia asedio y retenes policiales en Madriz

La Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció el asedio perpetrado por los oficiales del régimen de Daniel Ortega cuando estos realizaban una reunión en Madriz. El objetivo del encuentro era enlazar los equipos de trabajo territoriales tanto de la Alianza Cívica y CXL con el fin de lograr fortalecer la organización de cara al proceso electoral y las acciones concretas de unidad en los diversos departamentos del país. Los participantes en la reunión captaron fotografías y videos de los oficiales quienes les pedían la cédula de identidad a todo el que ingresaba a la sede de la casa departamental del partido en Somoto, Madriz.

“Una vez que la policía tuvo conocimiento de que íbamos a ver esta reunión, se ha presentado un dispositivo de tres patrullas con antimotines, está el jefe de la Policía Nacional de Madriz al frente de la actividad que ellos le llaman resguardo pero esto no es mas que un asedio, porque te piden fotos, te piden la documentación, todos los datos generales de las personas que van entrando esto con el objetivo de que las personas que iban a participar en esta reunión de CxL y la Alianza Cívica, no entraran o no viniesen al ver el dispositivo militar que está frente a la sede departamental” expresó Manuel González, presidente departamental de CxL en Madriz.

El área de prensa de la Alianza Cívica y CxL compartieron a los medios de comunicación videos donde observa que bajo un fuerte dispositivo de policías de línea, antimotines y hasta paramilitares rodearon la casa de CxL en Somoto, Madriz. Además que los activistas que se dirigían de Managua a Somoto se encontraron con tres retenes policiales en la carreta panamericana. Los obligaron a bajarse de los vehículos, los requisaron, fueron fotografiados de manera individual y grupal.

“Definitivamente esa es la rutina que se está viviendo en Nicaragua, los asedios a las diferentes organizaciones, hoy se puede ver que hay una simple reunión de rutina ante las elecciones que se aproximan y desde muy temprano estaba la policía… tendríamos ver que ver lo que ellos realmente pretenden si es atemorizar a las personas o la gente que estamos participando” dijo Franklin Marín integrante de la Alianza Cívica de Madriz.

De igual manera la Doctora María Asunción Moreno Castillo, agregó que los líderes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad viven bajo constante asedio y destacó que “todas las casas del partido Ciudadanos por la Libertad CxL se encuentran generalmente rodeadas y custodiadas cada vez que ingresamos, nos toman una lista, no podemos ingresar a la casa sino antes no nos hemos identificado con un agente de la policía donde damos nuestros nombres y cédulas” explicó Moreno.