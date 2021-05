PRD anuncia que se sale de la Coalición Nacional

El presidente del Partido Restauración Democrática, saturnino Cerrato anunció este miércoles la salida del PRD de la Coalición Nacional. El régimen Daniel Ortega canceló la semana pasada la personaría jurídica tras una impugnación realizada por un grupo de pastores que no eran miembros de dicho partido, por lo que este miércoles presentaron un segundo escrito al Consejo Supremo Electoral en busca de que estos le regresen la personaría Jurídica.

“Habrán algunos motivos, a mí no me gustaría señalar nada, algunos desde hace un rato no querían aceptar la casilla del PRD y entonces eso es parte de lo que contribuyó a que a esta altura ya nosotros sin personaría jurídica decidiéramos tomar esta decisión, no me gustaría mencionar nombre de personas ni organizaciones, pero contribuyeron conceptos como esa casilla es evangélica y mas que no tenemos personaría jurídica no debemos seguir ya en la Coalición” confirmó el Reverendo Saturnino Cerrato a los medios de comunicación.

Al mismo tiempo aseguró que están gestionando para que les puedan regresar la personalidad jurídica, “nuestros asesores jurídicos están presentando todos los escritos necesarios porque fue totalmente improcedente la decisión del Consejo, creemos que con los recursos que estamos interponiendo nos las podrán devolver” dijo el presidente del PRD.

Además aclaró que esta es una decisión meramente del PRD y que las organizaciones que integran la coalición nacional no tuvieron nada que ver con dicha decisión y que ninguna de ellas sabían de esta decisión que acaban de tomar, “nadie sabía es una decisión que la tomamos nosotros anoche en una reunión decidimos tomar la decisión y venimos aquí solamente por causa de gestionar, darle vida a la gestión nuestra para que nos devuelvan, o intentando que nos devuelvan la personaría porque fue totalmente improcedente” agregó Cerrato.

De acuerdo con Cerrato su candidato como partido con el que competirían si les regresan la personaría jurídica continuará siendo el periodista Miguel Mora, quien según el presidente del PRD estaba al tanto de esta decisión tomada y dada a conocer este miércoles por el reverendo Cerrato.

“Con personaría si nos la devuelve si vamos a ir al proceso electoral, tenemos un candidato, eso ustedes lo saben que Miguel Mora siempre ha sido aprobado por la junta directiva, Miguel Mora ya conocía de esta decisión nosotros le comunicamos, él aceptó porque él cree que habiendo sido nuestro candidato él tiene conocimiento de todo nuestro quehacer” enfatizó Cerrato.