UNAB reacciona a salida del PRD de la Coalición Nacional

Tamara Dávila y Violeta Granera, miembros de la Unidad Nacional, integrantes de la Coalición Nacional, lamentaron la salida del Partido Restauración Democrática (PRD) de ese bloque opositor. Su lectura es que el PRD recibió la promesa de recuperar su casilla cancelada por el Consejo Supremo Electoral, bajo la misma condición que la mantiene CxL, y es supuestamente tomar distancia de la Coalición-UNAB.

"Creo que seguramente esa fue la condición para que el PRD le regresen su personería jurídica. Creo que también ellos lo dejaron claro en la cancelación de personería jurídica. El PRD está tomando su decisión, eso tendrá un costo político para ellos y su legitimidad como partido" expresó Tamara Dávila, de la UNAB.

Por su parte Violeta Granera, lamentó la decisión del PRD y comentó que "fue otra crónica de una muerte anunciada".

"Sí sabíamos que Ortega les estaba ofreciendo devolverles la personería jurídica bajo condiciones. Me extraña que el reverendo Cerrato diga que nadie sabía. Era un secreto a voces. Inclusive, yo personalmente hablé con un directivo de ellos advirtiéndoles el menoscabo en su legitimidad que esto les iba a traer" informó Granera.

Doña Violeta consideró que el PRD está bajo un "chantaje" y avizora que "asumirá las consecuencias".

"En este momento de definiciones, cada grupo o partido tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones frente a la disyuntiva que Ortega les plantea: defender personería jurídicas o cualquier otro interés particular o seguir firme en la lucha contra el régimen y no entrar en sus reglas y sus juegos arbitrarios" reprochó.

Cerrato: algunos no aceptaban casilla

El presidente del Partido Restauración Democrática, saturnino Cerrato anunció este miércoles la salida del PRD de la Coalición Nacional. El régimen Daniel Ortega canceló la semana pasada la personaría jurídica tras una impugnación realizada por un grupo de pastores que no eran miembros de dicho partido, por lo que este miércoles presentaron un segundo escrito al Consejo Supremo Electoral en busca de que estos le regresen la personaría Jurídica.

“Habrán algunos motivos, a mí no me gustaría señalar nada, algunos desde hace un rato no querían aceptar la casilla del PRD y entonces eso es parte de lo que contribuyó a que a estas alturas ya nosotros sin personaría jurídica decidiéramos tomar esta decisión, no me gustaría mencionar nombre de personas ni organizaciones, pero contribuyeron conceptos como esa casilla es evangélica y más que no tenemos personaría jurídica no debemos seguir ya en la Coalición” confirmó el Reverendo Saturnino Cerrato a los medios de comunicación.

De acuerdo con Cerrato su candidato como partido con el que competirían si les regresan la personaría jurídica continuará siendo el periodista Miguel Mora, quien según el presidente del PRD estaba al tanto de esta decisión tomada y dada a conocer este miércoles por el reverendo Cerrato.

“Con personaría si nos la devuelve si vamos a ir al proceso electoral, tenemos un candidato, eso ustedes lo saben que Miguel Mora siempre ha sido aprobado por la junta directiva, Miguel Mora ya conocía de esta decisión nosotros le comunicamos, él aceptó porque él cree que habiendo sido nuestro candidato él tiene conocimiento de todo nuestro quehacer” enfatizó Cerrato.

