Aspirantes opositores a Presidencia de Nicaragua respaldan a Chamorro

Managua, 27 may (EFE).- Siete de los once aspirantes a la Presidencia de Nicaragua por la oposición mostraron su respaldo a la precandidata Cristiana Chamorro Barrios, investigada por supuesto lavado de dinero, a poco más de cinco meses de las elecciones generales, informó este jueves la Comisión de Buena Voluntad (CBV).



Los aspirantes, seis de la Coalición Nacional, una de los principales grupos opositores, aunque sin personalidad jurídica, y uno de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, expresaron su apoyo a Chamorro, quien no pertenece a ninguna agrupación, durante una reunión sostenida con la precandidata, según la Comisión.

Recuerde Leer: Miguel Mora: "CxL debe permitir inscribir a Cristiana Chamorro para demostrar que es una alternativa para pueblo opositor"

Los precandidatos "expresaron la plena solidaridad con la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, ante las acusaciones y ataques de que está siendo objeto por parte del Ministerio Público", indicó la Comisión, compuesta por dos veteranos políticos opositores y el exlanzador de béisbol de la liga MLB Dennis Martínez.





En la reunión participó Chamorro junto con el académico Félix Maradiaga, su primo y economista Juan Sebastián Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Henríquez Cayasso, el dirigente de la extinta Contra Luis Fley, el empresario periodístico Miguel Mora, y la jurista María Eugenia Alonso.



Según la CBV, tres de los cuatro aspirantes presidenciales de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el académico Arturo Cruz, el veterano político Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio se excusaron de asistir.

Recuerde Leer: José Pallais: Kitty Monterrey dijo "Cristiana Chamorro no" inhibiéndola

Los precandidatos que participaron en la reunión confirmaron su voluntad de "buscar una propuesta para la unidad opositora", para enfrentar a Ortega en las elecciones como una sola fuerza, indicó la CBV.



Asimismo, reafirmaron estar dispuestos a someterse a unas elecciones primarias y apoyar al precandidato que resulte elegido para representar a la oposición en las elecciones del 7 de noviembre próximo.



Dichas elecciones serán claves para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense.



Ortega, de 75 años y que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.