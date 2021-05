Agenda de Antony Blinken no contempla reunión con opositores de Nicaragua

Este 1 y 2 de junio llega a Costa Rica el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, quien tiene una apretada agenda de trabajo y reuniones con el Gobierno de Costa Rica y cancilleres del Sistema de Integración de Centro América (SICA). Según la agenda de Blinken, no establece ningún tipo de reunión con sectores de la oposición de Nicaragua.

El 21 de enero del 2020, el Secretario de Estado Mike Pompeo, visitó Costa Rica y recibió en la Embajada de San José a la periodista Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias y a un grupo de opositores de la Alianza Cívica, UNAB y miembros de la Diáspora.

Esta vez Blinken aparentemente por la agenda no será posible, ya que se va a enfocar en asuntos de la región para discutir asuntos de seguridad para Centroamérica y migración.

"Durante su estadía en San José, el Secretario Blinken se reunirá con el Presidente Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Solano Quirós para discutir la sólida relación entre Estados Unidos y Costa Rica, que beneficia a la gente de nuestros dos países" indica la nota de prensa del Departamento de Estado.

En la reunión con los cancilleres de la región Blinken hablará sobre como promover "un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica. También se reunirá por separado con varios de sus homólogos extranjeros para discutir los esfuerzos conjuntos para abordar cuestiones bilaterales y regionales".

Pallais: Blinken actúa con prudencia

¿Por qué Blinken no recibe a ninguna delegación de opositores nicaragüenses a como lo hizo Pompeo? Para el asesor de la Coalición Nacional, el Dr. José Pallais, el Secretario de Estado "está actuando con prudencia, no quiere que se le acuse de interferir en asuntos de la farsa electoral de Nicaragua" dijo.

Según Pallais, el Secretario de Estado, no requiere mayor información de lo que sucede en el país, conoce todo directamente a través de su embajada en Managua.

"Pudiera reunirse con todos, como la vez pasada si el mensaje mas bien fuera únanse. Creo que no quiere, si no hay una ganancia, si no hay un objetivo claro de incidir positivamente, no ve posibilidad de incidir positivamente con Ortega con verdaderas elecciones, no vale la pena ser señalado de intromisión en asuntos internos, poner en riesgo más a la oposición cuando ya hay acusaciones de haber recibido apoyo financiera de la USAID" analizó Pallais.

Pallais no cree que Blinken se abstuvo de reunirse con la oposición, porque en la concreta está dividida, dispersa y las aguas políticas están revueltas. Mas bien considera que es un asunto por no ver ningún tipo de "ventaja" en una reunión con opositores.