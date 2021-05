Cristiana Chamorro: Ortega fabrica caso para inhibirme

“Aterrorizado” asegura la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, se encuentra el dictador Daniel Ortega porque recurrió a fabricar un caso en su contra para impedir que participe en los próximos comicios electorales. El Ministerio Público investiga a Chamorro y a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por presunto lavado de dinero, pero el trasfondo es inhibir su posible candidatura presidencial.

“Ortega le tiene terror a esta mujer que ha dicho sí a Nicaragua, si estoy lista a servir a los nicaragüenses y han visto que a través de esta mujer podemos derrotarlo en las urnas el próximo 7 de noviembre, ha inventado un juicio político no sólo contra mí sino contra una cantidad de periodistas, ex funcionarios de la fundación y además queriendo intimidar al pueblo de Nicaragua para que no vaya a votar y se abstenga y así continuar algunos años más en el poder”, expresó Chamorro Barrios en el programa Al Punto con Jorge Ramos de Univisión.

LEER MÁS: Prensa nicaragüense está "amenazada" y "perseguida", según opositores

La aspirante dijo que las encuestas la posicionan a la cabeza entre los líderes de oposición, entre las favoritas para derrotar en unidad al dictador Ortega. La firma encuestadora CID Gallup realizó un estudio de opinión pública en Nicaragua, el cual refleja que la aspirante es una de las personalidades políticas con mayor aceptación entre los nicaragüenses, seguido de Carlos Fernando Chamorro y el líder campesino Medardo Mairena en tercer lugar.

“Intimidar a todo el pueblo, a mí me afecta y afecta a todos mis seguidores, a todos los nicaragüenses que han puesto su confianza en mí y que me tienen en lo más alto de las encuestas, por el hecho, de decir sí quiero servirle y quiero devolver la Nicaragua la democracia, la libertad, devolverle a Nicaragua un futuro con progreso y con seguridad para todos los jóvenes nicaragüenses que andan buscando cómo irse del país, él (Ortega) está aterrorizado porque hay posibilidades con la unidad alrededor de Cristiana de ganar estas elecciones”, manifestó Chamorro Barrios.

La periodista denunció que el dictador prepara un nuevo “fraude” porque se sostiene en el poder por las fuerzas armadas “están preparando el fraude electoral para las próximas elecciones, Ortega no gobierna, es ilegítimo con la matanza que cometió en el 2018 y con la represión (...) su única fortaleza es la fuerza armada”

Además, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, sostiene que las acciones contra la fundación es un ataque al legado de su madre y padre “Es una venganza contra el legado de Violeta Barrios de Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal porque la fundación lo que hizo fue recoger ese legado y ponerlo al servicio de los nicaragüense y él (Ortega) no soporta aquel recuerdo que una mujer en 1990 con el pueblo Nicaragua y el pueblo poniéndose de pie lo derrotó en las urnas y eso es lo que lo tiene atemorizado”

SEGUIR LEYENDO: Cristiana Chamorro no descarta captura en su contra, denuncia secuestro de dos extrabajadores

La periodista lamentó los ataques del régimen contra el periodismo independiente y aclaró que no existe “lavado de dinero” en la fundación “hemos recibido constancia de cumplimiento, hacemos auditoría con nuestro principal donante AID, no hay lavado dinero, es un invento está detrás un juicio político tratando de montar cargos que no existen, aquí no hay un delito, aquí lo que hay es un juicio político donde quieren quitarme mis derechos, dónde quiere de alguna manera inhibirme, quieren suprimir la libertad de expresión quieren atemorizar a la prensa independiente y libre”

Por el caso en el que se investiga a Chamorro Barrios, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y a otros directores de medios.

LEER MÁS: William Grigsby confirma juicio político contra Cristiana Chamorro

Los periodistas que han sido citados por el Ministerio Público por el caso de presunto lavado de dinero han dicho que están bajo "ataque" y que el Ejecutivo, a través del Ministerio Público, está tratando criminalizar la profesión en Nicaragua.